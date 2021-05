Caso Tomás: Peritos comenzaron a analizar prendas tras hallazgo realizado por la PDI

El equipo de expertos forenses que trabaja al alero del abogado Pedro Díaz en representación de la familia materna del pequeño Tomás Bravo Gutiérrez comenzó este martes el análisis de las vestimentas del niño, que se encuentran en dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción, Región del Biobío.

Este peritaje, autorizado por la Fiscalía, toma relevancia luego de que las partes conocieran un informe de detección de fluidos realizado por el Laboratorio de Criminalística de la policía civil, evacuado el 26 de marzo pasado, y que era, hasta hace algunos días, parte reservada en la carpeta investigativa.

Dicho informe da cuenta de que el análisis inicial del calzoncillo del menor, encontrado a metros de su cuerpo, dio positivo a la presencia de fluidos biológicos de origen humano tras aplicar luces forenses; sin embargo, la prueba confirmatoria no permitió ratificar científicamente la propiedad de esa mancha.

Los forenses particulares utilizan la misma tecnología usada en el caso de Fernanda Maciel, la joven de 21 años y embarazada de siete meses cuyo cuerpo fue encontrado en 2019 en una bodega en Conchalí tras pasar 16 meses desaparecida.

Peritos particulares encabezados por el forense Carlos Gutiérrez llegan a la PDI de Concepción para realizar diligencia de análisis a las prendas del pequeño Tomás Bravo @Cooperativa pic.twitter.com/wTewIp9LnY — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) May 18, 2021

"Estamos recién empezando, es una pericia bastante larga. Mañana a primera hora vamos a continuar con los trabajos", explicó el abogado Díaz.

Respecto a la investigación, el jurista dijo que "ha avanzado bastante en muchas aristas". "Lo que pasa que no se conoce, no se dice, no se anda publicitando", señaló.

En tanto, la parte querellante por el lado paterno está a la espera de la llegada de pericias encargadas a laboratorios en España y Estados Unidos que deberían arribar durante las próximas semanas.

Los restos de Tomás, de tres años, fueron hallados el 26 de febrero, nueve días después de su desaparición en el sector de Caripulún, en Arauco, y la investigación mantiene como único imputado a su tío abuelo, la última persona que lo vio con vida.