Caso Tomás: Peritos esperan repetir análisis de prenda tras hallazgo de fluidos realizado por la PDI

El equipo de expertos forenses que trabajó al alero del abogado Pedro Díaz en representación de la madre de Tomás Bravo, se encuentra a la espera de coordinar el ingreso al Laboratorio de Criminalística de la PDI en la Región Metropolitana para analizar las prendas del pequeño Tomás Bravo, dispuestas en esa unidad policial para su análisis.

Esta pericia toma relevancia luego de que las partes conocieran un informe de detección de fluidos realizado por el Laboratorio de Criminalística de la PDI de la Región Metropolitana evacuado el 26 de marzo pasado y que era, hasta hace algunos días, parte reservada en la carpeta.

Dicho informe da cuenta de que el análisis inicial del calzoncillo del niño, encontrado a metros de su cuerpo, dio positivo a la presencia de fluidos biológicos de origen humano tras aplicar luces forenses, sin embargo, la prueba confirmatoria no permitió ratificar científicamente la propiedad de esa mancha.

Carlos Gutiérrez, doctor en ciencias forenses, experto del equipo querellante de la familia materna, ratificó que "es efectivo, es un informe evacuado por la PDI, pero ese es un resultado preliminar que se hace a la inspección visual a la prenda de vestir con luces forenses. En el informe lamentablemente no dice qué tipo de luces forenses usan, me refiero a marca y modelo para haber visualizado eso".

Acorde a la metodología explicada en dicho informe, Gutiérrez explicó que "no hacen una prueba orientativa, sino que directamente una confirmatoria y en el análisis de ADN no les da ningún resultado confirmatorio de esta supuesta evidencia observada. Eso quiere decir que la persona que analizó la prenda de vestir pudo haber visto algo que no era un fluido seminal. Ese tipo de manchas puede ser confundido con otro tipo de fluidos como orina o saliva. La coloración o lo que puede observar con un equipo antiguo es muy parecido".

Gutiérrez dijo tener la autorización de la Fiscalía Regional del Biobío para analizar las prendas de vestir con la misma tecnología que permitió aclarar el caso Fernanda Maciel: "Va a ser fundamental que podamos ver las prendas de vestir lo antes posible. Eso está solicitado y autorizado por la Fiscalía, pero estamos esperando la coordinación con la PDI para poder ingresar al laboratorio y analizarla".

En el detalle, afirmó que "el segundo paso es hacer una prueba orientativa para saber si existe la fosfatasa que es la proteína que tiene el semen. Y ese es un examen que se hace relativamente rápido, uno toma muestra, lo aplica en el test y en cinco minutos uno tiene una respuesta".

En tanto, la parte querellante por el lado paterno está a la espera de la llegada de pericias encargadas a laboratorios en España y Estados Unidos que deberían arribar durante las próximas semanas.