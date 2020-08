Cinco vehículos fueron quemados en nuevo ataque incendiario en Arauco esta semana

Desconocidos quemaron dos maquinarias, dos camiones y una camioneta al interior de un fundo forestal de Los Álamos, comuna de la Provincia de Arauco.

Se trató de 12 sujetos que ingresaron al predio, perteneciente a la Forestal Arauco, a rostro cubierto y armados, quienes intimidaron a los trabajadores.

Se trata del cuarto ataque incendiario esta semana en la provincia. El gobernador de Arauco, Óscar Muñoz, detalló que en la forestal trabajaban pequeños empresario que se vieron afectados. "En el lugar no se encuentra ningún tipo de herido y se encontraron rayados alusivos a la causa mapuche en una de las maquinarias siniestradas", dijo.

🔴 VIDEO 🎥



Los Álamos: Nuevo ataque incendiario deja, por ahora, dos camiones y una grúa quemados. Noticia en desarrollo @Cooperativa #CooperativaRegiones #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/h6rpxUEINr — Nelson Ojeda Sazo (@nelsonojedasazo) August 14, 2020

Por su parte, el presidente de los contratistas forestales, René Muñoz, hizo un llamado al Gobierno a tomar medidas más drásticas en la zona, porque "tienen que velar por la seguridad de todas las personas que vivimos en este país y no lo están haciendo y lo están incumpliendo".

Al respecto, el intendente del Biobío, Sergio Giacaman, dijo que lo que señalado por Muñoz "es inoportuno, sin duda".

"Quiero decirle que empatizo con lo que plantea en términos de la afectación que se ve. Uno espera y queremos que los resultados sean distintos y cuando digo esto no me refiero al rol de las policías, me refiero a la coordinación en general de cómo podemos abordar estas situaciones. Adelantarnos, mejorar también los sistemas de inteligencia", detalló la autoridad regional.

En esa línea, solicitó al Parlamento apoyo a la denominada Ley Juan Barrios, que endurece las penas por la quema de camiones y la ley de inteligencia.