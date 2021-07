Claudio Eguiluz por "desaire" de Mario Desbordes en Concepción: "Se le fueron los pavos pal' bajo"

Polémica generaron en el Biobío los dichos de desagravio que el candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, contra Claudio Eguiluz, recientemente electo presidente regional del partido; tanto así que Eguiluz, en su estilo salió a responder de una manera bastante particular.

Desbordes reconoció públicamente que no le gusta estar vinculado al ex vicepresidente nacional de RN, condenado en el marco del financiamiento ilegal de la político por el caso SQM.

El candidato presidencial dijo que "Eguiluz no es todavía el presidente regional, todavía no está calificada la elección, hay algunas mesas que están siendo objetadas y la verdad es que si llega a ser el presidente regional ese es uno de los apoyos que yo no quiero, que apoye al que él quiera, pero yo no lo necesito conmigo, no lo quiero al lado mío", indicó.

Es cierto que la elección está impugnada, pero es segunda vez que Claudio Eguiluz gana una elección regional en las urnas, y su controvertida figura sigue pesando al interior del partido de la estrella en el Biobío.

Tras escuchar la declaración de Desbordes, Claudio Eguiluz indicó que "a pesar de su comentario, sigo considerando que Mario es mi amigo, no por eso creo que a Desbordes desde hace un tiempo se le fueron pavos pal' bajo o se le llenaron las orejas de agua, creo que ahora está trabajando para Lavín y no para RN".

"Con el porcentaje que marca en las encuestas, no creo que sea necesario contestarle", cerró.