Colombiana se convirtió en la primera extranjera en ingresar al Club de Leones de Concepción

Un auténtico hito registró el Club de Leones de Concepción, luego que en sus 70 años de historia, por primera vez una persona extranjera ingresó a sus filas. Se trata de la colombiana Lorena Cardozo, oriunda de Cali.

Lorena llegó hace dos años a Chile, luego de haber comenzado una relación con su actual esposo, Max Chandía, quien hace 6 años ya es parte de la llamada "selva penquista".

"Chile ha sido un país que me ha acogido y me he podido adaptar", comentó Cardozo quien tras el juramento ante el resto de los socios, ingresó de forma oficial a la entidad de beneficencia.

"Conocí el Club de Leones en Cali, Colombia. Conozco mucho el trabajo que han desempeñado en mi ciudad", agregó.

Ivonne Muñoz, Gobernadora del distrito del Club de Leones desde Curicó a Traiguén, comentó que el movimiento migratorio es un punto fundamental en la política institucional de una entidad que está en todas partes del mundo.

"Estamos en el plan de integrar a nuestros hermanos migrantes, al punto de que el año pasado en Talcahuano se fundó un Club de Leones que se llama 'Talcahuano sin fronteras'. Son 22 leones: haitianos, venezolanos, peruanos. Si ellos están en nuestro país y quieren trabajar en obras sociales con nosotros, son bienvenidos", concluyó.