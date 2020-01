Comenzó consulta ciudadana on line para definir altura de edificios en Concepción

Este jueves comenzó la consulta ciudadana on line para definir la altura de los edificios en Concepción.

El único requisito para participar en el proceso es ser parte del padrón del Servel habilitado para sufragar el año 2017 en la comuna, por lo que sólo con el RUT y número de serie del documento de identidad se puede ser parte del proceso a través de www.concepcionparticipa.cl.

Mario Novoa, gerente comercial de EVoting, empresa a cargo de la votación, explicó que "es un sistema que permite votar desde cualquier dispositivo, así que pueden votar desde el teléfono, desde el computador de su casa, y sólo se necesita la cédula de identidad para poder votar y si las personas tuvieran cualquier problema, tenemos una mesa de ayuda disponible que atiende por teléfono o correo electrónico".

"Hemos habilitado junto a la municipalidad siete puntos presenciales de votación, de modo que las personas que no se sientan confiadas de hacer el proceso puedan venir a estos puntos y reciban la asistencia de personal capacitado en cada uno de los puntos", agregó.

En tanto, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, detalló que "lo que nosotros estamos haciendo es el ejercicio de que las personas opinen y se pronuncien, al momento de llegar esto al Concejo Municipal, en lo particular, yo sí voy a considerar la opinión y el resultado de lo que salga de esta consulta ciudadana, y no me cabe la menor duda que la inmensa mayoría de concejales y concejalas lo va a considerar".

La altura máxima propuesta para los edificios en Concepción varía, según el lugar, entre cinco, siete, nueve, 12 y 15 pisos.