Comunero mapuche murió luego que civiles impidieran paso de ambulancia en Cañete

El integrante de la comunidad mapuche de Antiquina Patricio Viluñir Quilapi falleció luego de que fuera atropellado por un vehículo y, al solicitar ayuda médica, a la ambulancia se le impidiera el paso en la Ruta P-72-S, entre las comunas de Cañete y Tirúa, en la Región del Biobío.

El ex dirigente mapuche, de 57 años, sufrió un accidente en un camino secundario a la mencionada ruta y quedó gravemente herido. Sus cercanos informaron que al solicitar atención médica, a la ambulancia se le impidió el paso por parte de civiles que se mantienen cortando el tránsito en el puente Negro.

A su vez, el autor del atropello huyó del lugar y es buscado por el personal policial.

CRÍTICAS AL ESTADO DE EXCEPCIÓN

El alcalde de Cañete, Jorge Radonich, cuestionó el decreto de estado de excepción que rige hace tres días en la Macrozona sur, debido a que según él, en su comuna, no se ha visto personal de las Fuerzas Armadas.

"Si no les entregan las atribuciones que corresponden ¿qué pueden hacer, van a cuidar solamente caminos? yo no los veo, porque si van a cuidar solamente caminos cómo van a cuidar, por ejemplo, las viviendas, el territorio", acotó.

"Es una situación que a nosotros nos preocupa, porque vemos que el estado de derecho no se está recuperando, no estamos viviendo tranquilos, y lo único que queremos es tranquilidad y paz. En mi comuna no los he visto, así que no podría afirmar nada; no sé realmente cuál es el papel que está cumpliendo, si es el Gobierno que tiene que dar esa señal, nosotros solamente evidenciamos lo que vivimos, yo no he visto en Cañete militares", expresó.