Con ácidas críticas a la Fiscalía renunció el coordinador de la Macrozona Sur en el Biobío

Con ácidas críticas al rol del Ministerio Público, el coordinador de la Macrozona Sur en el Biobío, Roberto Coloma, renunció a su cargo, el que ocupaba desde el 25 de noviembre de 2020.

Luego de que las autoridades locales le quitaran el piso a sus declaraciones que vinculaba los hechos de violencia a personeros de "extrema izquierda radicalizada" en la Provincia de Arauco, decidió personalmente dar un paso al costado.

En su despedida, Coloma expuso que "el Ministerio Público no ha realizado prácticamente nada en las causas, sigue durmiendo el sueño de lo justo y a mí me parece que eso es impresentable".

"El Gobierno lo que hizo hace varios meses fue inyectar todos los recursos adicionales que el Ministerio Público pidió para poder avanzar en las investigaciones y resulta que transcurridos cuatro o cinco meses aún estamos esperando los resultados. Eso me parece que obedece derechamente a una decisión política institucional de parte no de la fiscal regional ni del fiscal Yáñez, que es el que conduce las investigaciones sino que del fiscal nacional, señor Abott, porque no hay otra explicación para que cientos de causas no avancen un solo centímetro", agregó.

Rodrigo Delgado, ministro del Interior, comentó que "hay que siempre esperar el resultado de las investigaciones. Cuando hay un ataque no distingue ni etnia ni partido político ni razón ligada al origen social de una persona".

"Siempre hay que tener mucha prudencia al momento de analizar este tipo de eventos y esperar las investigaciones. Nosotros tomamos nota de aquella renuncia y en las próximas horas o días vamos a anunciar algún cambio al respecto", aseveró.