Concejala de Hualpén anunció acciones contra alcaldesa por comentario acerca de su infertilidad

La concejala de Hualpén Wanda Riquelme (PPD) anunció que va a tomar acciones legales contra la alcaldesa Katherine Torres (independiente), quien en medio de una discusión le enrostró que ella no puede tener hijos.

El desencuentro se produjo durante la discusión por la protección del humedal Vasco da Gama, ubicado en la mencionada comuna, tema en el que la máxima autoridad comunal había denunciado en Fiscalía a seis concejales por eventual tráfico de influencias por parte de la empresa Valmar debido a sus intereses de construir en el lugar.

Durante el debate Riquelme apuntó que la alcaldesa no había asistido al menos a nueve reuniones del Consejo Municipal, acusació a la que Torres respondió que su inasistencia estaba justificada con las licencias de prenatal y postnatal, "cosa que tú no sabes porque no puedes tener hijos".

Ante esta alusión, la concejala Riquelme anunció que va a iniciar acciones legales contra la alcaldesa.

"Yo no ironizaba, simplemente dije la verdad: ella a nueve sesiones de consejo no ha asistido. Por eso yo le estaba dando la bienvenida, pero no es ironía, es simplemente la verdad y ella me sale con eso de que 'tú me lo dices porque no puedes ser mamá'. Es discriminación desde el punto de vista que se le mire", alegó Riquelme.

Por este motivo, añadio, "voy a ver las acciones que tengo que tomar porque yo no puedo permitir esto. Yo lo voy a hacer por mí y por muchas mujeres que están en la misma situación mía".

La sesión de consejo extraordinario terminó sin votaciones debido a que los concejales pidieron sacar de la tabla el único punto de la sesión. Y luego se desarrolló otra sesión en la cual la alcaldesa ofreció disculpas y señaló que se malentendió lo que quiso decir.