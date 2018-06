Concepción: Sanatorio Alemán reprobó fiscalización y continúa con prohibición de funcionar

La autoridad sanitaria mantuvo la prohibición de funcionar sobre la Clínica Sanatorio Alemán, de Concepción, en los centros de diagnósticos 1 y 2, tras una nueva fiscalización, en la que se corroboró que ocho observaciones, de una lista de aproximadamente 30, no fueron solucionadas por el recinto asistencial.

El jefe (s) del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud del Biobío, Ernesto Bravo, detalló que estas observaciones "tienen que ver, principalmente, con la zona de almacenamiento de residuos de establecimientos de atención de salud, que eso requiere de una rehabilitación del espacio que ellos ya tenían antes que ocurriera el siniestro de abril".

Añadió Bravo que hay "otras observaciones que tienen que ver con las licencias para los operadores de equipos radiológicos. Entre los requisitos le pedimos un informe validado por la SEC que diera cuenta de las condiciones actuales, de los sistemas de electricidad y combustibles post accidente y aún no está".

A través de un comunicado, la Clínica indicó que "la administración tiene claro de que estos procesos son exigentes y rigurosos y compromete todos sus esfuerzos para entregar todos los antecedentes que han sido requeridos por la autoridad y de esta manera cumplir el compromiso de colaborar con la salud de la población ante las inclemencias del invierno".

Nueva querella

En materia judicial, se sumó una segunda querella contra todos quienes resulten responsables, presentada por la familia de Rodrigo Bastidas, trabajador fallecido junto a su compañero, Victor Salazar, la jornada del 21 de abril, y quienes presumiblemente rompieron la cañería que generó la explosión.

El abogado querellante, Moisés Vilches, expuso que "estimamos que aquí habría un cuasidelito de homicidio, porque hay culpa por parte de estos entes a los que se les prestaba servicios, responsabilidad que está dada porque no se cumplían con las medidas de seguridad mínimas para ejercer sus labores en ese recinto. No tenían ni indumentaria ni los protocolos que este hospital particular carecía".

En la acción judicial se pide entre las diligencias obtener la declaración de Patricio Canales, prevencionista de riesgos del Sanatorio Alemán, quien dio por superada la emergencia según consta en un video publicado posterior a la tragedia.