Concepción se quedó sin mantención de áreas verdes tras rechazo del concejo a un trato directo

El concejo municipal de Concepción por tres votos en contra, cuatro abstenciones y cuatro rechazos no autorizó que la casa edilicia concretara una licitación de trato directo por siete meses para generar una licitación definitiva y durante este tiempo igual se mantuviera las áreas verdes de la comuna.

En la sesión rechazaron esta solución los concejales Olimpia Riveros, Claudia Arriagada y Eric Riquelme, se abstuvieron Boris Negrete, Valentina Pavez y Nadia Garrido, en tanto que aprobaron el alcalde Álvaro Ortiz y los concejales Andrea de la Barra, Jaime Monjes y Daniel Pacheco.

Esta decisión implica que la empresa Preserva, que ya venía con un trato directo momentáneo hasta el 31 de agosto, no se presentara a trabajar este 1 de septiembre. Para mitigar la ausencia de esta prestación el municipio anunció que acudirán a personal propio de distintas reparticiones para mantener este importante servicio para la ciudad.

Olimpia Riveros (PC), edil que rechazó, expuso que "no me voy a hacer responsable del notable abandono de deberes que pudiera darse. Además ha quedado claro en la discusión que hay categorías de concejales y eso me parece muy preocupante".

Asimismo, Eric Riquelme (RD), fundamentó su oposición con que "encuentro que siete meses es un exceso, no se envió la información pertinente y no llegaron los correos. Tenemos que tomarnos este tema con seriedad, el tiempo lo tuvimos y no fuimos capaces de poder abordar el tema cuando lo requería la ciudad y hoy día tenemos que hacernos cargo".

Por el monto de los recursos toma varios meses poder licitar esta concesión de servicios, así que la Dirección de Aseo y Ornato acudió a la modalidad de invitación directa y con fecha 25 de agosto requirió a cuatro empresas (Núcleo Paisajismo S.A., Seafor Bruhn Ltda., Preserva Ltda. y Sólo Verde S.A.) que presentaran sus ofertas para ejecutar estas labores por siete meses. De ellas, la más económica fue la de Sólo Verde S.A. por 183.260.000 pesos mensuales más IVA, del 1 de septiembre de 2021 al 31 de marzo de 2022.

El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, indicó que "la decisión del concejo extraordinario de hoy pone a Concepción en una situación inédita al dejar a la ciudad sin la contratación del servicio de mantención de áreas verdes, dado que el contrato con la empresa que ejercía esta función vence. Para cumplir esta tarea, invitamos a cuatro empresas a presentar cotizaciones para asumir esta labor por siete meses mientras se hacía un nuevo proceso de licitación, pero se ha rechazado esta solución".