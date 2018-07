Condenan a siete años de cárcel a pastor evangélico por abusos sexuales a menores

El Tribunal Oral en lo Penal de Concepción condenó a siete años de cárcel efectiva al pastor evangélico de la iglesia Casa del Dios Viviente de Hualqui, Luis Navarrete, por su responsabilidad en siete casos de abusos sexuales en contra de tres menores de edad, entre los años 2010 y 2014.

El defensor penal público, Claudio Vigueras, en representación de Navarrete expuso que "no concordamos con la decisión de condenar, pedimos en su momento la absolución y, por lo tanto, la pena, ciertamente, no nos deja conformes, porque no nos dejaba conformes que existiera una pena".

Consultado sobre la posibilidad de buscar repetir el juicio, el jurista indicó que "es una cosa que estamos viendo, pero es muy posible, a pesar de que no puedo adelantar eso en términos definitivos de que se presente un recurso de nulidad en contra de la sentencia".

Si bien el Ministerio Público pedía 10 años de prisión, el Tribunal entregó una pena menor debido a que dos delitos presentados no fueron sancionados, no porque no se hubiesen cometidos, sino que estaban prescritos.