Conductor de bus Coronel-Lota trabajaba con documentos falsificados y huyó de fiscalización

Un conductor del recorrido Coronel-Lota, servicio que conecta a Concepción con la cuenca del carbón, fue sorprendido trabajando con absolutamente todos los papeles falsificados y los de circulación y emisión de gases vencidos.

La Seremi de Transportes detectó que los documentos de la máquina en su totalidad y la licencia de conducir eran falsas. A ello se suma que la máquina tenía la condición de cancelada en Temuco, pero aún así circulaba en el cuestionado recorrido.

Pero eso no es todo. El seremi de Transportes del Biobío, Jaime Aravena, comentó que "todas esas irregularidades hicieron que el conductor, quien además es el propietario de la máquina, fuera retenido por parte de los fiscalizadores a la espera de la llegada de Carabineros. Al no producirse dicho arribo en el plazo de una hora el conductor huye del lugar".

"Como Ministerio lo que nos corresponde es derivar a la Fiscalía para la querella correspondiente porque nos parece de la más alta gravedad lo ocurrido", agregó.

Al evidenciar esta situación, se encienden aún más las alertas, ya que "no sabemos si este es el único caso o si existen más por lo que seguiremos fortaleciendo la fiscalización en estos servicios, porque si existen más casos queremos pesquisarlos todos y sacarlos definitivamente de circulación porque este tipo de cosas no debe ocurrir. Esperamos que sea un caso aislado y que no sea una constante en este servicio".