Conectividad Biobío: Alcaldes de Amcordi buscan soluciones urgentes con Subtel

Los alcaldes de la Asociación de Municipios Cordilleranos del Biobío (Amcordi) Pablo Urrutia (Quilaco), José Miguel Muñoz (Mulchén) y Cristián Osses (Santa Bárbara), sostuvieron esta semana una reunión con el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, para abordar la crítica situación de conectividad digital que afecta a las comunas cordilleranas y aledañas de la provincia del Biobío.

El encuentro, gestionado a través de la diputada Joanna Pérez, tuvo como objetivo exponer directamente a la autoridad las falencias en la cobertura de telefonía e internet que afectan tanto a sectores rurales como urbanos.

La reunión concluyó con el compromiso del subsecretario de realizar un levantamiento técnico en terreno para evaluar las zonas más afectadas y proponer soluciones de corto plazo que permitan reducir la brecha digital en la provincia del Biobío.