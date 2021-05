Confirman condiciones especiales de resguardo para el proceso de votación en Tirúa

Carabineros mantendrá puntos fijos de control en las cercanías de los dos locales de votación habilitados para recibir sufragios en la comuna de Tirúa, la única que tendrá esta logística en la Región del Biobío, para evitar derivados del conflicto étnico presente en la zona.

El general Juan Pablo Caneo, jefe de la Octava Zona Policial de Carabineros Biobío, dijo que "en la Provincia de Arauco la zona más compleja es la localidad de Tirúa. Tenemos los servicios dispuestos de la misma forma con la única diferencia que los servicios van a ser de forma permanente en Tirúa. En las comunas restantes van a ser con patrullas dinámicas".

"Cada cierta cantidad de colegios van a haber patrullas permanentes que irán rotando por cuanto al otro día tenemos que estar nuevamente disponibles y no tenemos la suficiente capacidad humana y logística para mantener un servicio permanente durante la noche en cada uno de los colegios", aseveró.

La seremi de Gobierno del Biobío, Francesca Parodi, dijo que "la provincia de Arauco tiene características especiales y que requieren de una atención especial, por cierto, por lo que se están realizando todas las coordinaciones con Carabineros y las Fuerzas Armadas para garantizar que el proceso no solamente sea seguro desde el punto de vista sanitario, sino que también de seguridad y orden".

En Tirúa se vota en la escuela Eloisa González y el Liceo C-90 de Tranaquepe con 27 mesas en total.

Roberto Garrido, alcalde de Tirúa, afirmó que "hasta el momento no ha habido ningún problema. En tiempos de crisis muchas veces se piensa eso, pero conversé con el teniente de la Marina por todo lo que estaba pasando en Tirúa y me decía que ellos no han tenido ningún tipo de problemas cuando hay elecciones. Están tranquilos y resguardando los locales de votación".