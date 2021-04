Contraloría acredita corrupción en Hualpén: Destituye a esposo de la alcaldesa

Los concejales de Hualpén irán al Tribunal Electoral Regional (TER) del Biobío, para que la alcaldesa Katherine Torres (independiente) sea sancionada con el cese de su cargo, tras el contundente informe de Controlaría que confirmó actos de corrupción y graves faltas a la probidad de su parte, al avalar como superior jerárquica graves conductas e incumplimientos de su esposo, Mario Gutiérrez.

El sumario indica que Torres lo cambió desde la Dirección de Finanzas a la Alcaldía, luego lo nombró administrador municipal suplente. Entre 2016 y 2018 Mario Gutiérrez Pastorini dependió directamente de la alcaldesa, quien le designó jornada laboral, autorizó feriados legales, pagó horas extraordinarias diurnas y nocturnas y justificó reiteradas ausencias y retrasos.

Otro hecho da cuenta de que Gutiérrez salió del país por el paso Colchane-Pisiga hacia Bolivia el 9 de abril de 2017 y volvió el 23 del mismo mes, estando con licencia médica de reposo total en su domicilio. También que en 2018 realizó el curso de entrenador de fútbol profesional en el INAF en Santiago, al que asistió de manera presencial, lo que fue justificado por la jefa municipal.

Contraloría indica que Katherine Torres "estaba en obligación de abstenerse de participar en cualquier decisión relacionada con la situación funcionaria del aludido funcionario considerando que su relación sentimental se había iniciado con anterioridad a que esta asumiera la dirección de ese municipio".

Al tratarse de la máxima autoridad, Contraloría deja en manos del Concejo Municipal el futuro de la jefa comunal. Este cuerpo colegiado, a través de una declaración pública, confirmó que el próximo 15 de abril irá al TER Biobío, para pedir nuevamente el cese de su cargo.

La defensa de Torres

La cuestionada alcaldesa de Hualpén se defendió advirtiendo que "fue un informe arbitrario, parcial y que obedece a una seguidilla de persecuciones por parte de un funcionario de la Contraloría Regional del Biobío, a raíz de que él quedó inhabilitado para ejercer sus funciones en Hualpén, porque me pidió un cargo de planta y que me iba a ayudar a echar a ese funcionario para él asumir ese rol y ante mi negativa lo tuve que denunciar a la Contraloría nacional".

Respecto del lapidario informe, afirmó que "he presentado un recurso de reposición fundada por graves errores que se señalan en este informe de Contraloría. Nunca he pagado horas extraordinarias al funcionario, nunca avalé funciones que no corresponden a un buen actuar de un funcionario municipal".

El diputado Leonidas Romero (RN), adelantó que "sí o sí debería ser sancionada por notable abandono de deberes, malversación de caudales públicos, por ese motivo ingresé a la Contraloría esta solicitud y durante la semana voy a ingresar antecedentes a la Fiscalía y al TER".

A ello se suman otras denuncias, como la de la candidata a alcaldesa del Frente Amplio, Ornella Concha (RD), quien ya llevó los hechos que contiene el sumario a la Fiscalía.

"Vamos a ir con la destitución"

El concejal Rubén Ulloa (UDI) confirmó que "vamos a ir con la destitución (...) por toda esta maraña de cosas. Estamos en política, esto es sin llorar".

En tanto, el concejal Elías Seguel (RN) sostuvo que "estas son faltas administrativas graves, falta a la providad, donde se debe ejecutar la remoción de la alcaldesa. Vamos a ejercer las atribuciones y el mandato que nos da la Contraloría".

"Vamos a ejercer las atribuciones y el mandato que nos da la Contraloría. Vamos a recurrir al Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía", agregó Seguel.