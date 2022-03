Contraloría propone destituir a seis dirigentes del Sename Biobío por no cumplir con horas de trabajo

La Contraloría Regional del Biobío aprobó el sumario administrativo que realizó la dirección regional del Servicio Nacional de Menores (Sename) y propuso la destitución de seis dirigentes gremiales del servicio, acusados de no cumplir con las horas de trabajo, habiendo casos en que dichas personas en un año no llegaron a cumplir funciones entre 2016 y 2017.

El organismo fiscalizador propuso la medida de destitución para los dirigentes Roberto Belmar, Juan Figueroa, Alejandro Núñez, Erick Rojas, Alejandro Saavedra y Víctor Tapia.

Otro tipo de sanciones vinculadas a multas con porcentaje de su sueldo se propusieron para Lorna Alval (30%), Cecilia Bustos (20%), Marcela Torres (20%) y Giovanna Venegas (10%).

La mayoría de los dirigentes gremiales son educadores de trato directo tanto diurno como nocturno en el CIP-CRC de Coronel.

La conclusión de la Contraloría es que ellos "no desempeñaron personalmente, de manera continua y regular, las funciones inherentes a sus cargos, bajo el argumento de destinar, en forma regular y continua, en un caso, más de 22 horas semanales para sus labores de dirigente nacional, y más de 11 horas semanales para sus tareas de dirigentes regionales".

Dirigente acusa interpretación errónea

Uno de los dirigentes sancionados con la destitución, Alejandro Saavedra, dijo que "hay un error conceptual. El dirigente cuando está haciendo uso de las horas gremiales está trabajando, no descansando. En 2016 y 2017 tuvimos paros, tomas, varios eventos, en que uno no va a su puesto de trabajo pero está trabajando en otros centros con actividad gremial".

"Yo no he sido notificado por Contraloría de ninguna formulación de cargos, por lo que nunca he hecho defensa, porque a mí formalmente no me ha llegado nada respecto a cargos que Contraloría me hiciera. Tampoco el Sename me ha notificado de nada. No he tenido el derecho a la defensa, cosa que sería un vicio procedimental", agregó.

Respecto del punto trascendental del dictamen, expuso que "los dirigentes gremiales, como dice la ley, tenemos un mínimo de 11 horas; no dice un máximo. Lo que está diciendo Contraloría es que después no nos autorizaron las horas gremiales, entonces pregunto ¿cuando voy a hacer una queja, un reclamo, tomarme un centro o un paro contra la autoridad le voy a pedir permiso a ellos? Es bien ridículo el tema".

Delegada presidencial: "Está muy bien que sean sacados"

La recién asumida delegada presidencial en la Región del Biobío, Daniela Dresdner, quien tuvo una de sus primera actividades en una residencia del Sename, dijo que "es un tema que nos preocupa profundamente, hemos dicho muchas veces el eslogan de los niños primero, pero aquí está que los niños no han estado primero, entonces nos queremos hacer cargo de inmediato de ese tema".

"Me parece que si tenemos funcionarios trabajando en lugares donde se requiere tanto cuidado y de tal importancia para nuestra sociedad que no están cumpliendo sus funciones, está muy bien que sean sacados de esos lugares y que pongamos a gente que sí está dispuesta a hacer el trabajo de manera correcta", cerró.