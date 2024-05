Core del Biobío golpeó a carabinero y enrostró compra de equipamientos para evitar detención

Una consejera regional (core) del Biobío fue acusada de agredir a su hermana, además de increpar y golpear a personal de Carabineros a fin de evitar su detención en la ciudad de Concepción.

Se trata de Diana González, del Partido Ecologista, quien a las 18:30 horas del martes fue arrestada en Calle Ancuria.

Según el parte de Carabineros, tras recibir la alerta de la Central de Comunicaciones Cenco (Cenco), funcionarios se trasladaron al lugar para verificar un delito de agresión.

"Al llegar, se presenta la víctima, identificada como L.Y.G.C, la cual se encuentra visiblemente lesionada, evidenciando sangrado en su nariz, señalando haber sido agredida por su hermana Diana González Catalán, quien se desempeña como Consejera Regional de Concepción (Partido Ecologista), motivo por el cual procedieron a su detención", relata el documento.

El parte agrega que "la detenida golpea al cabo segundo Gustavo Vega Leiva en su brazo derecho, sin ocasionarle lesiones, señalando de forma irónica y molesta que era consejera regional y que la compra de los vehículos de Carabineros eran gracias a ella".

Detienen a la CORE Biobío, Diana Gonzalez (Ex PEV), acusada de agredir a su hermana. También habría golpeado al carabinero que la detuvo. Decía que no la podían llevar porque votó a favor de la compra de carros policiales. La CORE hace un año no aparece en sesiones @Cooperativa