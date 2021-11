Core sospecha de "pago de favores electorales" por recepción artística a la Convención en el Biobío

El consejero regional del Partido Igualdad, Javier Sandoval, dijo que sospecha que la recepción artística para la Convención Constitucional en la Región del Biobío es un "pago de favores electorales" debido a la inconsistencia del presupuesto, por lo que pidió a la Contraloría que se pronuncie.

La iniciativa, que no ha estado ajena de polémica, costará 82,5 millones de pesos, lo que a juicio de Sandoval levanta suspicacias. "Nos preocupan las similitudes del proyecto con otra actividad similar realizada por el Municipio de Concepción el pasado 30 de octubre, con un monto aprobado por el Concejo Municipal de $25.000.000".

Sandoval expuso que en ese concierto también participaron Los Tres, La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción y otras bandas locales. "Técnicamente se repiten en el proyecto propuesto por el gobernador regional Rodrigo Diaz Wörner en el Ordinario N°1530, pero en este caso por un presupuesto tres veces superior y para un número menor de asistentes al concierto del municipio".

Precisamente lo aprobado por el Consejo Regional a solicitud del Gobierno Regional del Biobío incluye la presentación de Los Tres, la Orquesta Sinfónica de Niños de Curanilahue y el tenor pehuenche Miguel Ángel Pellao.

Al respecto Sandoval expuso que "tenemos la duda razonable de que acá puede haber pagos de favores electorales, nos preguntamos por qué el trato directo y hacia Protur, esta entidad que tiene una relación previa de campaña con el actual gobernador entonces queremos que establezca la Contraloría si hay sobre precios inflados al triple para poder respaldar estas abultadas sumas que están percibiendo entidades ligadas al gobernador en forma previa".

El consejero regional por la Provincia de Arauco, Cristian Gengnagel (UDI), sumó un nuevo antecedente que no es parte de la presentación.

La Orquesta Sinfónica de Niños de Curanilahue no cobra honorarios por presentación y aparece en el ítem de pagos a los grupos que se presentarán.

"Hablé con la gente de la orquesta y me dijeron que los contactó una productora y que sólo están pidiendo el pago de locomoción y colaciones, entonces la duda que yo planteé y es que se me aclarara este punto, el cual no se me aclaró y por lo tanto voté en contra porque además me aparece un gasto desmedido", expuso.

Consultada la Orquesta confirmó dicha situación y que el presupuesto enviado considera solo gastos operacionales.