Corrigen saldo de incidente armado en el sur: un fallecido y un herido grave

Ante versiones contradictorias sobre los hechos ocurridos en la tarde de este miércoles en Cañete, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) del Biobío ratificó que solamente se ha confirmado el fallecimiento de un comunero.

En concordancia con lo expuesto por la familia de un comunero informado como fallecido pero que su condición era de herido, el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Biobío confirma que hasta ahora registran 1 víctima fatal en los hechos ocurridos en Cañete @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) November 4, 2021

Esta versión contrasta con lo detallado anoche por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado y por Fiscalía, quienes habían confirmado la existencia de una segunda víctima fatal por los incidentes.

Posteriormente, a través de un comunicado, la Fiscalía Regional del Biobío rectificó e indicó que "una de las personas heridas en los hechos de violencia en investigación ocurridos ayer en la ruta (P72) entre Cañete y Tirúa, no ha fallecido, sino que se encuentra en estado grave e internada en el Hospital Regional de Temuco".

"En ese contexto, la Fiscalía Regional del Biobío ha coordinado que profesionales de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía Regional de La Araucanía se desplacen al centro asistencial -donde ya se encuentran- para prestar apoyo y asistencia tanto a la persona que permanece grave, como a otros dos heridos en los incidentes, y también a sus familias", continúa el texto.

Tras recabar un conjunto de antecedentes, la Fiscalía del Bío Bío ha confirmado que una de las personas heridas en los hechos de violencia de ayer en ruta entre Cañete-Tirúa no ha fallecido, sino que está grave en el Hospital Regional de Temuco. Se adjunta comunicado: pic.twitter.com/MJJHZTijP4 — Fiscalía del Bío Bío (@FiscaliaBioBio) November 4, 2021

"Las tres personas lesionadas tienen la calidad de víctimas para la Fiscalía, por lo que se aplicarán los protocolos de contención de crisis y se recabará información de su estado y necesidades", puntualizaron.

El director nacional del INDH, Sergio Micco, realizó un llamado a "que los problemas políticos del país se resuelvan conversando políticamente", añadiendo que "nosotros tenemos que es una persona fallecida, que ya es lo suficientemente grave. Lamentablemente ayer se habló de dos, pero es una persona muerta".

SML ESPERA ENTREGAR CUERPO HOY: INDH, "GARANTE"

Durante esta jornada, el cuerpo llegó hasta las dependencias del Servicio Médico Legal (SML) de Concepción, hasta donde también arribó el fiscal Juan Yáñez para participar en los peritajes.

Micco también se apersonó para "actuar como garantes de que el procedimiento se hará conforme a derecho".

"Nuestro llamado al Estado de Chile es a la máxima transparencia, que se sepa la verdad. Que los chilenos no nos informemos a través uno u otro video, sino que se sepa la verdad. El deber del Estado es decir siempre la verdad, por dolorosa que sea, y el Instituto está en ese empeño, y como siempre llamando al diálogo, al diálogo. No es el momento de las armas", exhortó.

El SML, mediante un comunicado, confirmó que se aplicará el Protocolo de Minnesota en la autopsia, con el objetivo de entregar hoy mismo el cuerpo a la familia.

HERMANO MENOR DEL FALLECIDO, FORMALIZADO

El fallecido fue identificado como Yordan Llempi.

En tanto, su hermano menor, José Nicolás, fue formalizado ante el Juzgado de Garantía de Cañete por receptación de vehiculo robado y porte ilegal de municiones, delitos presuntamente cometidos ayer. Fue detenido en un procedimiento de Carabineros y la Armada, y según el Ministerio Público, este hecho ocurrió en la ruta P72 y fue el inicio de una serie de sucesos violentos.

Tras la imputación de cargos, quedó con la cautelar de arresto domiciliario total, pero se le otorgó una excepción de siete días para que cumpla arresto domiciliario parcial, exclusivamente durante la noche, a fin de que pueda asistir a la ceremonia fúnebre de su hermano mayor fallecido.

Como Yordan Llempi es identificado el comunero mapuche muerto tras hechos de violencia ocurridos ayer en Cañete. Su hermano, José Nicolás, fue formalizado por receptación de vehiculo robado y porte de municiones: arresto domiciliario parcial por 7 días, luego total @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) November 4, 2021

RECURSOS CONTRA EL EJECUTIVO Y EL GOBERNADOR DE LA ARAUCANÍA

En La Araucanía, casi un centenar de miembros de comunidades mapuche se apostaron en la Corte de Apelaciones de Temuco esta mañana para presentar un recurso de protección en contra de quienes resulten responsables del estado de excepción en la Macrozona Sur, mientras que organismos internacionales están orientando a varios grupos que buscan presentar otras acciones contra el Presidente Sebastián Piñera y el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

En la oportunidad, Juana Calfunao, lonko de la Comunidad Juan Paillaléf, emplazó "a Piñera y a sus ministros" a ponerle fin a la medida, y a "parar de alimentarse de sangre del pueblo mapuche".

"Los hombres y mujeres de este territorio hemos dicho siempre que este es territorio nuestro, este no es territorio de los chilenos. No queremos a las forestales, no queremos a los latifundistas, no queremos a los militares en nuestro territorio. Entiendan, ¿hasta cuándo les vamos a decir? Estamos cansados de su injusticia y su intromisión, y legalmente el territorio es mapuche. Fuera de nuestro territorio", exclamó.

En paralelo, el líder del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, presentó una acción judicial en contra del gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas, por la consulta que se realizará este fin de semana para conocer el apoyo a una extensión del estado de emergencia.

Para el histórico dirigente mapuche, con dicha medida "el Gobierno está jugando, está utilizando la causa mapuche, la deuda histórica que tiene, para hacer creer que aquí hay narcotráfico y terrorismo".

Por tanto, anunció que "realizaremos una gran cumbre en el Cerro Ñielol para hablar de tres cuestiones fundamentales: la paz, la deuda histórica y el derecho de autodeterminación. Si eso no se aborda definitivamente, cualquier medida excepcional constitucional, y por más militares (que haya), va a ser insuficiente, porque los mapuche estamos decididos a restituir los derechos que han sido vulnerados".