Corte paralizó cobro en UF de liceo penquista tras acción judicial de apoderado

La Corte de Apelaciones de Concepción paralizó el cambio de la modalidad de pago de las mensualidades de pesos a Unidad de Fomento (UF) anunciada por el Lycée Charles de Gaulle de la capital de la Región del Biobío, y que provocó indignación en la comunidad educativa.

El tribunal de alzada admitió a trámite un recurso de protección de un apoderado y dictó una orden de innovar, es decir, suspendió la implemerntación de la medida mientras resuelve el fondo del reclamo contra el establecimiento.

La acción judicial fue interpuesta por Francisco Amigo, quien además es abogado de profesión: acusó arbitrariedad del liceo, que "radica precisamente en el fraccionamiento de ese principio, porque en nuestra legislación chilena los contratos legalmente celebrados son ley para los contratantes y no pueden ser modificados sino por su consentimiento mutuo o por causas legales".

"Causas legales no las hay y en consentimiento mutuo yo no he autorizado a nadie. Entonces se trataría de un acto que vulnera el derecho de propiedad, por lo que se estaría expropiando derechos que son los derechos de los cuales somos propietarios como contratantes con el colegio recurrido", complementó.

La paralización de la modalidad de cobro del arancel aplica sólo para el apoderado recurrente, pero se prevé que se instale como precedente y multiplique la presentación de recursos de protección por parte de las demás familias del liceo.

La Unidad de Fomento "no es dinero" en sí, sino que es "un sistema para expresar la reajustabilidad" de la moneda, en nuestro país, del peso chileno, explica la Comisión para el Mercado Financiero. Por consecuencia, su valor varía de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor, que mide la inflación en Chile.

Al 20 de diciembre, la UF se ubicada en 36.698,41 pesos, según el Servicio de Impuestos Internos.