Crisis de seguridad lleva a médicos del Cesfam de Tirúa a irse de esa zona

Cinco de los ochos médicos que atienden en el Cesfam de Tirúa se irán de la zona ante la crisis de seguridad para desempeñar sus funciones, reflejado por el último episodio en que debieron atender a una persona armada que estaba acompañada por una turba que los amenazó de muerte para que aceleraran su atención.

El doctor Germán Acuña, presidente del Colegio Médico Concepción/Arauco, señaló que "queremos que el Estado asegure la vida e integridad de todos los funcionarios, el intendente ha mandado una respuesta de que no puede dar certeza de puntos fijos de Carabineros en el sector, -Pablo- Urquizar y el gobernador nos dijeron que si y sin embargo en tres días no hemos visto Carabineros de punto fijo en el lugar".

"No queremos médicos ni funcionarios mártires, los queremos trabajando, es responsabilidad del Estado asegurar los servicios de salud para la población, pero también la seguridad de quienes están laborando, por eso que mientras no haya seguridad nuestros médicos tienen la decisión de irse, y van a ser apoyados por nuestro Colegio, queremos que se retiren del lugar para no arriesgar sus vidas", agregó.

Respuesta del Gobierno

Precisamente el intendente del Biobío, Patricio Kuhn, dijo que habían acordado que "se entregaría de manera escrita todos los puntos a considerar en estos requerimientos y a su vez nos comprometimos a responder los plazos en que se atenderían todos los requerimientos".

"Se conformó una mesa de trabajo que comienza a funcionar el próximo martes, sin perjuicio de que el día lunes habrán reuniones con el Servicio de Salud en el Cesfam, pero en paralelo se le solicitó al jefe de la Octava Zona de Carabineros que brinde protección policial, cosa que entendemos ya se ha concretado", apuntó.

Héctor Muñoz, seremi de Salud Biobío, dijo que "los funcionarios los agredan las mismas personas que se atienden en el Cesfam es algo grave que esperamos no vuelva a suceder".

"Sé que hay un conflicto pero el tema sanitario que ellos mismos son atendidos no debería ser parte del conflicto y lamentablemente hemos tenido agresiones a funcionarios, baleo a los vehículos, gracias a Dios han sido leves, pero si esto no para se puede producir una situación más compleja", añadió.

Tras el reclamo del Colegio Médico, al cuarto día de sucedido el hecho, Carabineros informó la disposición de funcionarios en la puerta del Cesfam.