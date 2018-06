Declaran culpable a pastor evangélico de Hualqui por abusos sexuales contra menores

El Tribunal Oral en lo Penal de Concepción, Región del Biobío, dictó veredicto condenatorio contra el pastor evangélico Luis Navarrete, acusado de ser el autor de siete delitos de abusos sexuales reiterados contra tres menores de edad, pertenecientes a la iglesia que él presidía.

Los hechos ocurrieron entre 2010 y 2014, tanto en Concepción como en Hualqui, y el fiscal Bernardo Orellana apuntó que "fueron cometidos en perjuicio de tres víctimas que formaban parte de la iglesia en la cual él ejerció por muchos años el pastorado, que era la iglesia Casa del Dios Viviente. Estamos satisfechos con el veredicto del tribunal (...) la prueba rendida fue contundente, los relatos de las víctimas fueron también muy impactantes para el desarrollo del juicio".

No todos los delitos imputados fueron sancionados. Según explicó el persecutor "dos de los hechos que dictó sentencia de absolución no fue porque no se dieron por acreditados sino que simplemente aplicó la prescripción".

La Fiscalía solicitó una pena de 10 años de cárcel. La lectura de sentencia será dada a conocer el próximo jueves 5 de julio a las 18:00 horas.