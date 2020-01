Decretan prisión preventiva para ex funcionario de BancoEstado acusado de fraude al Fisco

El Juzgado de Garantía Concepción decretó prisión preventiva para un ex ejecutivo del Banco Estado imputado por cinco delitos de fraude al Fisco.

Pablo Muñoz Giacaman es acusado de haber otorgado créditos falsificando datos y, en algunos casos, contra la voluntad de los clientes, entre los años 2014 y 2015.

El fiscal José Aravena señaló que el imputado "fue formalizado por cinco delitos de fraude el fisco. En virtud del número de delitos y la gravedad de los mismos, el Tribunal accedió a la petición del Ministerio Público de imponerle a este la prisión preventiva".

Antecedente del caso señalan, además, que Muñoz intervenía los créditos de algunos clientes del banco para sacar una mayor cantidad de dinero y girarlo a las cuentas de su cónyuge y su padre, Francisca Vásquez Aguirre y René Muñoz Mora; ambos fueron formalizados en calidad de encubridores y quedaron con la medida cautelar de firma mensual.

El Ministerio Público buscará formalizar a otros tres involucrados en el caso que no se presentaron en la audiencia: las hermanas Hilda y Ana Henríquez Cuevas, y Mario Arzola Henríquez, hijo de una de las hermanas, quien es socio de Muñoz Giacaman.

Firmas falsas

El monto del desfalco asciende a los 458 millones de pesos, y en la causa es querellante el Consejo de Defensa del Estado.

"Como estos créditos en algún minuto se dejaron de pagar, obviamente el Banco, desde el punto de vista civil, inició la acciones pertinentes y ejecutivas. Hay que recordar que, para obtener créditos, toda persona debe firmar pagarés o documentos. En la carpeta investigativa hay antecedentes de que, por ejemplo, algunos pagarés no tienen la firma del cliente; es decir, la firma puesta es falsa. Eso quiere decir que quien firmó el pagaré supuestamente en representación del cliente no fue el cliente propiamente tal. Ahí se entiende por qué el cliente muchas veces no sabía que el monto que había pedido era mayor que el que habían otorgado", explicó Gisella Inostroza, abogada del CDE.