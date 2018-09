Denuncian ataque incendiario contra cinco máquinas forestales en Los Álamos

La Asociación de Contratistas Forestales de la macrozona de La Araucanía denunció un nuevo ataque incendiario en contra de maquinaria forestal que se registró en el sector de Trongol Bajo, en la comuna de Los Álamos, en la Región del Biobío.

El gerente de esta organización, René Muñoz, manifestó a Cooperativa su indignación por este hecho registrado de madrugada en el que resultaron quemados un cargador frontal, una excavadora, una retroexcavadora y otras dos excavadoras de dos propietarios distintos, que trabajaban en un pozo de ripio.

"A pesar de todo lo que nos pasa vemos que no hay reacción de las autoridades, del intendente, de las Policías, creemos que eso ya no puede seguir, no es posible que se siga atentando, se sigan quemando equipos y se siga destruyendo nuestra actividad", dijo el representante.

"Hoy le tocó a dos empresarios, son cinco equipos destruidos, millonarias pérdidas, algunos con seguro y otros sin seguro, entonces es lamentable, no podemos seguir soportando lo que nos está ocurriendo", añadió.

Según los primeros antecedentes, hubo intimidación a uno de los cuidadores del predio y luego los atacantes se dirigieron al predio aledaño para prenderle fuego a las maquinarias.

Personal de la Brigada de Investigación Policial Especial (BIPE) de la PDI, por instrucción del Ministerio Público, quedó a cargo de la indagatoria.

Según el relato de testigos también hubo disparos, aunque la investigación no ha detectado evidencia de aquello y tampoco reivindicaciones.

Intendente Ulloa: Perseguiremos todas las acciones contra del Estado de derecho

En tanto, ante el emplazamiento de la Asociación de Contratistas Forestales, el intendente del Biobío Jorge Ulloa, aseguró que Carabineros trabaja para evitar este tipo de sucesos.

"Lugares a los que antes se decía que no podían ingresar las policías, eso hoy día no existe y en esto queremos ser sumamente claros: vamos a seguir persiguiendo todas las acciones que vayan en contra del Estado de derecho y que claramente signifiquen la generación de delitos", dijo el jefe regional.

"Carabineros está operativo hace bastante tiempo, lo que está por llegar todavía son algunos instrumentos tecnológicos que están en este momento solicitados y que debieran estar por llegar, no sé cuando, pero desde el punto de vista de Carabineros, Carabineros ya está trabajando", añadió.