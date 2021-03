Denuncian que joven se suicidó tras haber sido víctima de violación en Santa Juana

Un caso de presunto delito sexual remece a la comuna de Santa Juana, en la Región del Biobío, luego que una joven se suicidara tras haber sido víctima de una violación, en un hecho similar a lo ocurrido con Antonia Barra.

Los primeros antecedentes dan cuenta que fue el 2 de enero de este año, cuando en medio de una fiesta entre amigos que se realizó en un camping de la ciudad, una joven de 25 años de edad habría sido violada por uno de los participantes.

Todo habría ocurrido al interior de una carpa y tras los hechos la víctima relató lo sucedido a una amiga que estaba en el lugar.

Dos días después de este hecho, la víctima identificada como Karina Cuevas, ingirió un cóctel de pastillas que dio paso a su ingreso de urgencia en el Hospital de Santa Juana.

El caso quedó totalmente al descubierto a los pocos días cuando la hermana mayor de Karina encontró una carta en su pieza, junto a registros de mensajería en su teléfono donde manifestaba el presunto ataque, por parte de un amigo.

Mariana, una de las hermanas de Karina, contó que la joven falleció finalmente el 20 de enero en el Hospital Regional de Concepción.

"Al otro día Karina le contó a una amiga (Ingrid) que este tipo había abusado de ella (...) que la había violado", afirmó.

Acusado descarta delito

El Ministerio Público confirmó una indagatoria donde la principal hipótesis es la de un delito sexual.

Hasta ahora la causa no está formalizada y es un hombre de iniciales P.P. quien figura como el presunto autor del caso.

Este último entregó su versión de los hechos, afirmando que todo fue bajo consentimiento.

"Me siento mal por mi hijo por todos los comentarios que le llegan. Ya fui a declarar a la PDI pero no fui voluntariamente como dice la familia (de Karina), fui porque la PDI me llamó", aseguró el acusado por la víctima.

Por su parte, la seremi de la Mujer y Equidad de Género del Biobío, Marissa Barro, dijo que ya están al tanto de la situación.