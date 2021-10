Deportistas hallaron peligrosas trampas con púas tras atentado incendiario en la UdeC

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros indagan el ataque incendiario que sufrió la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, en la capital penquista, donde dos vehículos institucionales fueron quemados en el campus en horas de la madrugada.

De acuerdo a los primeros antecedentes, al menos 10 sujetos encapuchados -y presuntamente armados- llegaron hasta el lugar para amenazar a los guardias de seguridad y posteriormente quemar dos automóviles, lo que provocó la destrucción a causa del fuego de una sala de clases y parte del auditorio.

El comandante de Carabineros Joel Ríos detalló que "sujetos a rostro cubierto intimidaron con arma, aparentemente de fuego, a los guardias de seguridad y luego habrían lanzado líquido acelerante para encender fuego tanto a las dependencias de este recinto educacional, como los vehículos que se encontraban en el exterior".

En el lugar se encontró un lienzo con consignas vinculadas al conflicto mapuche, los autores del ataque acusaron que la universidad está actuando como "sapa de la Fiscalía" y reivindicaron la "lucha armada" y la figura de Pablo Marchant, estudiante de la UdeC que murió en Carahue participando en un atentado como integrante de la Coordinadora Arauco Malleco.

Ataque incendiario deja dos vehiculos quemados al interior del campus de la Universidad de Concepción. Testigos dan cuenta de la acción de al menos 10 encapuchados armados que dejaron un lienzo con distintas consignas en torno al conflicto mapuche. @Cooperativa pic.twitter.com/breywqo9Ya — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) October 22, 2021

BARRICADAS Y "MIGUELITOS" EN UN CERRO

Además, civiles que realizan deporte en un cerro aledaño a este campus señalaron que encontraron "miguelitos" en el camino. Uno de ellos relató que "hago deporte siempre en el cerro, y hoy día en el camino de bajada estaba lleno de barricadas, nos llamó la atención, habían púas hechas, soldadas con clavos en el camino tapados con ramas, se habían camuflado, y piedras y árboles cortados haciendo barricadas".

Otro de ellos indicó que sacaron estas "trampas", ya que por el lugar transitan muchos ciclistas. "Nos extrañamos de encontrar todo eso que había ahí. (Nosotros) hacemos trekking, subimos por un lado y cuando bajamos estaba todo eso camuflados con "miguelitos" que le llaman", acotó.

Hasta la facultad llegó el fiscal exclusivo para causas de violencia rural en el Biobío, Juan Yáñez, quien estará a cargo de este hecho.

Trampas con puas están repartidas en línea por un camino aledaño al cerro de la Universidad de Concepción, cercano al lugar del atentado en Ciencias Forestales @Cooperativa pic.twitter.com/fy2LyXdjMo — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) October 22, 2021

REACCIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Pasado el mediodía, el rector de la UdeC Carlos Saavedra expresó que "cuando prácticamente no habían movilizaciones en nuestra región, ocurrieron 14 hechos consecutivos en un plazo de 34 días, por supuesto que nuevamente esa no es una acción espontánea que ocurre en nuestra región y lo que se tiene que encontrar acá son espacios de encuentro, de conversación que permitan buscar soluciones definitivas a este tipo de conflicto, que no los ha promovido la universidad y nos parece tremendamente injusto".

Intenso movimiento policial con presencia del fiscal exclusivo para causas de violencia rural en el Biobío, Juan Yáñez, se registra en la UdeC tras ataque incendiario a Facultad de Ciencias Forestales @Cooperativa pic.twitter.com/fleOjBI9Zd — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) October 22, 2021

La situación se da pocos días después de que un grupo de estudiantes se tomaran la Rectoría del plantel (la Casa Enrique Molina Garmendia) exigiendo el retiro de la querella que ésta presentó, a principios de 2020, contra 12 sujetos imputados por daños y destrozos al interior del referido Campus.