Desconocidos quemaron materiales destinados a instalación de antena telefónica en Alto Biobío

Un grupo de desconocidos quemó todos los materiales que la empresa Elexsur había acopiado en Ralko Lepoy, Alto Biobío, con el fin de levantar una antena que mejoraría la conectividad en la alta cordillera, propiciando la llegada de internet a las comunidades del sector.

Ignacio Rosales, presidente de la comunidad de Ralko Lepoy, dijo que "era un proyecto que tanto habíamos trabajado, estamos muy molestos con la gente que hizo esto. No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir trabajando para la comunidad. Lamentamos el hecho que gente cobarde no son capaces de dar la cara, no queremos que sigan haciendo esto, porque cuesta lograr".

"Queremos hablar con la empresa, buscar otro punto donde podamos conectar y tener una buena comunicación para nuestros hijos porque hace falta", afirmó.

Por su parte el alcalde de Alto Biobío, Nivaldo Piñaleo (IND), expuso que es "un hecho lamentable que sucedió, aqui hay materiales de construcción de una empresa telefónica, Movistar. Todo el territorio siempre ha pedido señal telefónica. Al frente teniendo el cerro donde están las antenas madre, donde entrega la señal para Alto Biobío, que están en reparación para evitar la pérdida de señal".

"Por hechos de personas irresponsables, cobardes, dañan la imagen de Alto Biobío y Ralko Lepoy y hoy día la empresa se retira ¿quién pierde? La gente de Alto Biobío, perdemos todos, la desconfianza, lo dificil que es traer empresas a trabajar para que nos entreguen desarrollo: teléfono, señal, internet para los jóvenes estudiantes, adultos mayores, para alimentar mejor la posta, la escuela básica y la comunidad misma", añadió.

Por lo mismo, el jefe comunal insistió en que "invitamos a la empresa a tener una reunión porque necesitamos este beneficio, porque somos pehuenches y ciudadanos que hacemos patria y necesitamos estar en el desarrollo, pero con identidad".

Según afirmó el municipio, Carabineros informó los hechos a la Fiscalía.