Descubren al menos 500 hectáreas de loteos "brujos" en la Región del Biobío

La Seremi de Bienes Nacionales del Biobío dio a conocer que actualmente hay -al menos- 500 hectáreas de los loteos denominados como "brujos" en la región, en los que nunca se podrá construir ni urbanizar.

Además, se cree este número puede aumentar de forma exponencial porque de las 54 comunas de la región, sólo nueve han entregado informes respecto a este tipo de terrenos. Los casos más complicados están en Chillán Viejo y Los Ángeles.

El problema surge cuando las personas compran terrenos a bajo precio y luego intentan regularizarlos y se dan cuenta que fueron engañados.

"Estas personas hacen el intento de venir a regularizar acá, pero lamentablemente nosotros por disposición de la ley y por Contraloría, que ha sido bastante claro, estamos impedidos de regularizar estas propiedades", aseguró el seremi de Bienes Nacionales de la Región del Biobío, James Argo.

"Eso causa mucha frustración, no solamente en las personas, sino también en nosotros como servicio de no poder dar respuesta a estos problemas que nosotros no estamos generando", explicó la autoridad.

"No hace mucho una funcionaria fue agredida por una dirigente que estaba tratando de regularizar algunas carpetas, que se vio ofuscada por no poder concretar lo que en algún momento se le prometió", agregó.