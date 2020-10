Detectan 15.700 casos pendientes de egreso en listas de espera no GES del Hospital de Concepción

La Contraloría General de la República detectó que en el Hospital Regional de Concepción había -al 31 de diciembre de 2018- 15.711 pacientes pendientes de egreso en las listas de espera no GES (Garantías Explícitas de la Salud, más conocidas como el AUGE),

De acuerdo con la auditoría, 8.632 de los casos corresponden a atenciones por nueva especialidad médica, 1.947 por atenciones odontológicas y 5.132 por atenciones quirúrgicas, en el Hospital Guillermo Gran Benavente de la capital del Biobío.

Hasta la referida fecha hubo 408.318 casos ingresados a la lista de espera, de los cuales los más de 15.700 menciones aún no eran egresados.

En tanto, de los que sí fueron egresados, la Contraloría verificó que en 4.617 de ellos hubo retraso en las atenciones (3.337 intervenciones quirúrgicas y 1.280 consultas por nueva especialidad).

Asimismo, hubo 308 casos egresados "incorrectamente", e incluso en 12 de ellos los pacientes fueron declarados como fallecidos, "aun cuando no se encontraban registrados con esta condición en el Registro Civil, impidiéndoles a estos recibir su prestación médica", expuso el órgano contralor.

La auditoría también abordó la denuncia al enfermera Karla Gajardo, ex encargada de las listas de espera quirúrgicas del Servicio de Salud de Concepción, quien a mediados de 2019 acusó el ocultamiento de 52 mil pacientes en la especificada lista.

La investigación, que analizó el 35 por ciento de la muestra, determinó que entre 2010 y 2019 hubo 8.312 pacientes no registrados en esa lista de espera. "Sin embargo, debe aclararse que a la fecha de la auditoría el centro hospitalario había regularizado 6.461 casos", precisó, por lo que restan 1.851 pacientes cuya situación sea corregida en el sistema.

A través de un comunicado, el Hospital de Concepción informó que la dirección está analizando el documento de la Contraloría antes de emitir su versión, la cual expondrá el próximo lunes.

El subseceretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, afirmó que "hay inconsistencias en la información por la cual el mismo Hospital Guillermo Gran Benavente está haciendo un sumario para poder corregir esas inconsistencias"

No obstante, argumentó, "estamos hablando de que no hay una práctica, no hay una indicación, no hay un dolo en poder sacar a personas que no corresponde. La intención del Hospital Guillermo Gran Benavente siempre ha sido atender al mayor número de pacientes, de atenderlos en menor plazo posible, por lo tanto yo me quedo tranquilo en que no se siga ensuciando su imagen".