Detienen a delincuente que disparó a matar a una persona que evitó robo de una bicicleta

El OS9 de Carabineros de Concepción detuvo a un hombre de 25 años acusado de disparar a quemarropa contra un hombre que evitó que su compañero de delito robara una bicicleta a una mujer en el Mall Mirador Biobío el pasado 4 de julio.

Los antecedentes dan cuenta que un delincuente escapaba con la bicicleta sustraída a su víctima quien gritando lo siguió por la población Pedro del Río, momento en que un hombre lo encaró y le quitó la bicicleta. A los minutos, otro sujeto llegó y le disparó en el abdomen.

El capitán de la segunda comisaría de Carabineros de Concepción, Ramiro Lobos, explicó que "la persona frustró el robo de una bicicleta, producto de ello y una vez entregada la bicicleta a su dueña y mientras se traslaba a su domicilio, fue interceptado por este detenido el cual no conforme con la acción que había realizado le propinó un disparo en el abdomen".

"La víctima fue trasladado a un centro asistencial y el autor del disparo, no conforme con la lesión que ya le había provocado, se trasladó al centro asistencial con la intención de buscarlo y provocarle más lesiones, lo que no fue posible ya que no lo ubicó y se retiró del lugar", añadió.

El detenido, que no es el mismo que robó la bicicleta, presenta antecedentes por robo, amenazas, porte de arma de fuego y otros delitos.

El Ministerio Público dispuso que pasara a control de detención para enfrentar a la justicia.