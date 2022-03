Devastador incendio forestal en Yumbel: Gobierno levanta catastro para declarar emergencia agrícola

El incendio forestal Río Claro en Yumbel registra un devastador paso al arrasar más de 4.200 hectáreas de vegetación, afectando principalmente a pequeños agricultores y pymes turísticas que estaban emplazadas en el radio de 21 kilómetros de extensión que presenta el incendio.

Sergio Hidalgo, viñatero del sector Cerro Parra de Yumbel lamentó la pérdida de 10 años de trabajo. El fuego arrasó con su viña de más de dos mil matas de parra de uva y la cosecha de la temporada lista para envasar. Su bodega quedó reducida a cenizas.

"No quedé con nada, se quemaron todas mis bodegas equipadas con mis artefactos para trabajar y no quedé con nada. Tenía gamelas, vinos, la máquina moledora de uva, bidones siempre llenos de acero oxidable más todo para envasar cinco mil litros de vino y además se me perdió la cosecha completa", expresó.

Otra afectada es Doris Vallejos, pequeña empresaria turística del sector Cerro Parra Norte de Yumbel. Su centro de cabañas también fue alcanzado por las llamas.

"Este era un lugar hecho con mucho cariño, había cabañas, un quincho, piscina, el incendio arrasó con lo que eran cabañas", afirmó.

"El quincho se salvó, pero quedó toda la infraestructura, red de agua, luz, todo en el suelo y hay que empezar a pararnos de nuevo", complementó.

Emergencia agrícola

El incendio sigue activo y sin control. Si bien este miércoles la intensidad bajó, la gran cantidad de combustible es un factor que preocupa.

Mientras tanto, desde Indap Biobío se trabaja en levantar un catastro de afectados para ir en ayuda y solicitar que se declare emergencia agrícola.

Odín Vallejos, director regional de Indap Biobío, explicó que "estamos en terreno visualizando lo que está pasando aquí en la comuna de Yumbel, porque creemos que es importante ir en ayuda, estamos haciendo un levantamiento, un catastro con los equipos de Prodesal para tener toda la información para poder hacer llegar esto al nivel central y se pueda declarar emergencia agrícola".

Francisco Pozo, director regional de Conaf Biobío, detalló que el incendio "presenta una actividad bastante fuerte en algunos sectores producto del material que existe sobre todo de la especie aromo, que es una especie bastante agresiva cuando se presentan focos en quebradas, es muy dificil su contención".