Diputado PS oficiará al Consejo de Asignaciones Parlamentarias por lobista de Van Rysselberghe

La presidenta de la UDI tiene como asesora pagada con platas públicas a una gestora de intereses, algo que el reglamento prohíbe.

"Es una falta grave a la normativa, y en el Senado no se pueden hacer los lesos", dijo Gastón Saavedra.

Cristián Monckeberg, ex ministro de Vivienda, asegura que no hubo nada irregular en su reunión con la aludida Olga Osses, y que su situación contractual en el Congreso no le compete.