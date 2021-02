Dirigente de zona afectada por ataques en Arauco: El Gobierno no viene porque sabe que hay terrorismo

El presidente de la mesa de seguridad de la Caleta Quidico, Fernando Fuentealba, acusó este miércoles de insensibilidad "inhumana" al Gobierno por su actuar frente a los hechos de violencia registrados en la zona, luego de la quema de al menos cinco inmuebles en distintos puntos de la Provincia de Arauco, Región del Biobío.

Los ataques son "absolutamente coordinados, obviamente. Aquí todos sabemos que hay una asociación ilícita en cuanto a grupos armados y terroristas. ¿Por qué no viene el ministro del Interior a esta zona? ¿Por qué no nos reunimos aquí en Cañete? Si solamente es delincuencia no debería tener ningún problema en ir a Tirúa, por ejemplo, pero yo sé que no lo va a hacer porque él sabe que esto no es delincuencia, esto es terrorismo", planteó Fuentealba.

"Él tiene que estar preocupado de la situación que es grave y que existe en la zona sur del país... ¡Pero es grave por Dios! Si anoche era una verdadera guerra, las vecinas grabando, gritando y llorando. Eso no le conmueve. Hay un grado de insensibilidad que es inhumana, esto es inhumano, es una vergüenza nacional e internacional", arremetió el dirigente contra las autoridades.

En total son 48 las cabañas afectadas desde el 2020 a la fecha ataques en la Provincia de Arauco, específicamente en Quidico.

El dueño de uno de los inmuebles afectados, Dino Leonelli, manifestó que "el Gobierno no sirve para absolutamente nada, es lo peor que hemos tenido en Chile. No hay autoridades, ni para los carabineros, ni para los militares; no hay respeto por nadie, hacen lo que quieren y nadie dice nada".

Durante esta mañana el intendente de la Región del Biobío, Patricio Kuhn, confirmó la quema de un templo adventista en la comuna de Tirúa, el que se suma a los otros cuatro inmuebles siniestrados que fueron informados hace unas horas.

En respuesta, el párroco de Cañete, Oscar García, informó que "la comunidad ha quedado muy afectada porque ya había sufrido un atentado hace tres años, aunque había sido menor. Gracias a Dios no lo habían podido quemar".

"Ningún acto de violencia puede ser aceptado bajo ningún punto de vista", expresó.

También se produjo un corte de ruta en el sector de Lleu Lleu, entre Cañete y Tirúa, realizado por un grupo de personas que mostraban un lienzo con el mensaje de "Libertad a César Millanao", en el marco de su juicio por el caso "Cullín-Palihue", en el que seis comuneros mapuche fueron declarados culpables del delito de incendio.