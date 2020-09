EFE explicó moderno sistema de tronaduras controladas para abrir nuevo túnel en cerro Chepe de Concepción

El presidente del directorio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), Pedro Pablo Errázuriz, explicó que la manera en que abrirán paso al nuevo túnel ferroviario en el cerro Chepe de Concepción no será usando TNT, sino que la técnica a emplear será con dispositivos eléctricos que a través de tronaduras químicas fracturan la roca sin afectar a los sectores cercanos.

El ejecutivo detalló que "tenemos un proceso de fracturación de la roca muy distinta a la imagen antigua de como se hacía, hoy día el proceso es de fracturación controlada con procesos químicos donde uno va carcomiendo, quemando, la roca en la zona del frente, de modo de no producir ningún daño a la zona externa".

"Este es un trabajo propio de la minería actual, donde se hace muy controladamente, muy de a poco y eso es un cuidado que se tiene muy especialmente por las comunidades, pero además porque es la manera con que uno daña menos la roca y mantiene mejor su estructura", añadió.

"El método es muy distinto de lo que uno tiene en la imagen cuando se imaginaba los procesos antiguos de perforación de túneles, es un cambio radical, es un nivel tecnológico superior de la que hay mucha experiencia en Chile", cerró Errázuriz.

Oposición vecinal

A pesar de que las medidas de seguridad en la apertura del cerro están tomadas por parte de la empresa en el marco de la construcción del proyecto completo para edificar el nuevo Puente Ferroviario sobre el Río Biobío, no existe apoyo de los vecinos más cercanos.

Ernestina Gatica, presidenta de la Junta de Vecinos de Pedro del Río en Concepción, expuso que "desde un principio hemos manifestado un no rotundo a la construcción del puente y de particularmente de romper el cerro. No importan los argumentos que den, están dando muchos argumentos que lo van a hacer tan suave que nadie se va a dar cuenta, aunque así sea, para nosotros el hecho de que se altere el cerro como algo natural, van a poner una mole de cemento y los trenes de carga van a generar movimiento permanente".

"La frecuencia de trenes va a ser alta, aumenta la carga, el número de trenes y no solamente en el día, sino que en parte de la madrugada, entonces no es solamente el tema del túnel, sino que además de eso tiene que ver con todos los costos sociales, no queremos el Puente Ferroviario ni el túnel a través de nuestro barrio por la contaminación, tranquilidad y salud mental de gente que vivimos acá", añadió.