El drama de vivir en una isla y morir en el continente: Cuerpo de víctima de accidente aéreo tuvo que volver a Isla Mocha en bote

Molestia existe en la Isla Mocha luego de que no fuera posible trasladar los restos de Laura Herrera (81) a través de un medio de transporte más seguro que un bote a motor, poniendo en riesgo la llegada del ataúd y de sus familiares directos, debido a que como muestran las imágenes, debieron sortear enormes y peligrosas olas.

Precisamente, Laura Herrera falleció el viernes pasado después de haber estado desde el 9 de julio en la UCI, tras el accidente aéreo que sufrió el avión monomotor esa jornada en Tirúa.

Lilian Vera, dirigente vecinal isleña, expuso que "estamos muy dolidos, ya que otra vez nuestras autoridades hicieron caso omiso a nuestras peticiones. Se entró a la vecina Laura Herrera en bote, en el video se expresa claramente las condiciones de mar con que tuvieron que salir tanto ella y sus familiares directos".

"Es una pena, se solicitó a la Armada y Carabineros apoyo y no tuvimos buena acogida. También se le pidió ayuda a transportes. Se pedía el apoyo de ellos en este dificil momento para la familia, estamos muy sentidos, vulnerados en nuestros derechos nuevamente, al parecer para nuestras autoridades no somos chilenos", agregó.

"No es posible ni hoy ni nunca"

Una de las solicitudes que se realizó fue adaptar el avión bimotor sacando los asientos para poder llevar el ataúd por aire, sin embargo no fue posible, debido a que eso significaría dejar sin ese medio por 15 días a la Isla Mocha, pues al modificar la aeronave, la Dirección General de Aeronáutica Civil debe volver a visar su funcionamiento.

Jaime Aravena, seremi de Transportes del Biobío, indicó que "hicimos todas las gestiones para ver la posibilidad de poder usarse la avioneta, pero lamentablemente no es posible ni hoy ni nunca, porque tiene asientos, son para cuatro pasajeros y por lo tanto no lleva carga, y el contrato no permite poder llevar un ataúd dentro del avión".

"Lamentablemente hay que llevarlo sólo por mar, y por lo tanto no era posible combinarlo con la cual tenemos una barcaza que va una vez a la isla y no coincidía con la fecha, por lo tanto, la familia, para poder hacer el funeral en la Isla Mocha debían necesariamente trasladarla por mar", cerró.