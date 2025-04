Embajada china: Atentado en el Biobío "socava gravemente" la confianza en Chile

La Embajada de China en Chile advirtió que el atentado incendiario que este domingo consumió 52 máquinas, pertenecientes a la central hidroeléctrica en construcción Rucalhue por un conglomerado de ese país, en la Provincia de Biobío, "socava gravemente la confianza" de sus empresas en nuestro país.

La misión diplomática de Beijing se pronunció sobre el ataque -el más grande alguna vez registrado en la Macrozona Sur- en una declaración enviada a El Mercurio, que le consultó al respecto porque una filial del grupo China International Water & Electric Corp CWE es propietaria de las obras, ubicadas en el límite entre las comunas de Santa Bárbara y Quilaco.

El escrito, publicado este lunes en el matutino, describe los hechos como "actos violentos que han causado lesiones a los empleados del proyecto, graves daños a la infraestructura y cuantiosas pérdidas económicas, socavando gravemente la confianza de las empresas chinas en la seguridad local y en el entorno empresarial, mermando su entusiasmo por invertir en la región".

Por lo anterior, la embajada china exige al Gobierno "una investigación exhaustiva y la implementación de medidas efectivas y concretas para garantizar la seguridad, tanto del personal como de los proyectos de empresas chinas en Chile", así como "hace un llamado a todos los sectores de Chile a trabajar conjuntamente para crear un clima propicio que cuide una relación tan importante y mutuamente beneficiosa".

De momento, el Ejecutivo ya anunció que se querellará por Ley Antiterrorista en este caso, dado que "las leyendas en el lugar reivindican a una asociación terrorista", determinó en la víspera el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

#Detectives de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestro #LosAngelesCL realizan trabajo de campo en Santa Bárbara donde un atentado incendiario destruyó más de 45 camiones tolva y otras maquinarias. pic.twitter.com/MgX3c2wDxk — PDI DEL BIOBÍO (@PDI_BIOBIO) April 20, 2025

Esta mañana se conoció el detalle de los rayados en el sitio del suceso: "Libertad a Luis Tranamil y a todos los P.P.M. (presos políticos mapuche) (...) presente en el Weichan, nuestro objeto es el Wallmapu", es parte de lo que rezan.

Además, mencionan a los comuneros Yordan Llempi y Matías Catrileo, jóvenes que murieron en altercados con la Armada y Carabineros, respectivamente.

Si bien estos mensajes no están firmados por alguna orgánica terrorista, preliminarmente, los nombres utilizados se vinculan con la Weichan Auka Mapu.

Rechazo al terrorismo

El ataque ha reabierto el debate sobre la seguridad en el Biobío, por lo que la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) manifestó su firme rechazo al ataque incendiario perpetrado en la central hidroeléctrica Rucalhue, ubicada en la región del Biobío, calificándolo como un acto terrorista.

A través de un comunicado, la presidenta del gremio, Susana Jiménez, calificó el ataque como un acto de "violencia y cobardía", expresando su solidaridad con los guardias de seguridad lesionados y condenando el impacto del atentado en los trabajadores, las comunidades aledañas y la estabilidad institucional.

Además, advirtió que estos hechos "socavan la confianza de los inversionistas" y atentan contra valores fundamentales como la libertad, la seguridad y la democracia.

Jiménez enfatizó la necesidad de que el Estado actúe con firmeza para perseguir y sancionar a los responsables, respaldando las acciones anunciadas por el gobierno para investigar y desarticular a las organizaciones terroristas.

"El terrorismo en el sur y en todo Chile debe ser erradicado definitivamente", sostuvo, llamando a proteger el estado de derecho y el desarrollo del país.

Boric: "En Chile se respeta el Estado de Derecho"

El Presidente Gabriel Boric reafirmó este lunes el respeto al Estado de Derecho en el país y anunció que el Gobierno perseguirá atentados bajo la nueva Ley Antiterrorista.

"En Chile —dijo el Mandatario— se respeta el Estado de Derecho y frente a este tipo de atentados lo que yo espero, lo que la ciudadanía espera, lo que todo el mundo espera es unidad para condenarlos, para perseguirlos, para que las instituciones funcionen y no permitir que lo que hemos logrado hasta ahora en la macrozona sur, de disminución significativa de la violencia, se ponga en riesgo por un grupo de gente que no sabemos quiénes son todavía, pero que no van a tambalear, no van a echar atrás el proceso de diálogo, por una parte, como también de firmeza legal y desarticulación de cualquier grupo que practique la violencia para buscar los fines".

" Como es posición del Estado de Chile, la violencia no es un medio para obtener ningún tipo de reivindicación y en eso tanto el Gobierno como el Estado de Derecho chileno va a ser firme", advirtió Boric.