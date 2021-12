En Concepción hallan con vida a adolescente de Peñalolén que estaba desaparecida

En Concepción, con vida y en buenas condiciones de salud fue encontrada la adolescente de 17 años que permanecía con paradero desconocido desde el pasado 22 de noviembre, cuando salió de su casa en Peñalolén, Región Metropolitana, y no volvió.

El teniente Óscar Valdés del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Carabineros, indicó que en Concepción "un funcionario de Carabineros que se encontraba desplegado en ese lugar detectó la presencia de una joven con similares características y que se comportaba de manera errática. Por este motivo, se acerca a ella con la finalidad de consultar. Recordemos que es una adolescente, por lo tanto, en este caso el funcionario no podría efectuar un control de identidad, sin embargo, se acercó a ella con una impronta cálida, con la finalidad de brindarle alguna clase de ayuda, de contención".

"Es en este contexto que se acerca a ella y ella le solicita si puede tomar contacto con alguna persona y él, amablemente, le facilita su teléfono particular y de esta manera se toma contacto", aseguró el teniente Valdés.

Cuando el funcionario policial escucha esta comunicación telefónica, "se da cuenta de que se trataba de esta joven que se encontraba en calidad de desaparecida. Esto activó todo el despliegue operativo por parte de carabineros", afirmó Valdés.

Eventuales delitos

El Ministerio Público, tras el hallazgo, centra sus diligencias para determinar si en torno a la desaparición de la menor hay presuntos delitos o no.

El fiscal Leonardo Arancibia, expuso que "ella se encuentra bien en condiciones generales bien de salud. Ha tenido un encuentro con sus padres. Tras consideracines y diligencias se irán desarrollando en las próximas horas, para establecer qué efectivamente pudo haber pasado con la desaparición de Mariana".

"Frente a la desaparición de una persona, uno como investigador puede indagar diversas hipótesos y no se puede descartar ninguna. Hasta el momento todo es materia de la investigación y por lo mismo no se pueden realizar algunas diligencias que se pueden estar realizando", agregó.



Ella está bien

La joven ya se encuentra rumbo a Santiago para volver a su domicilio y la madre de la joven, Maria Angélica, solo dio gracias a quienes colaboraron en la búsqueda tanto en Villa Alemana, lugar en que efectivamente fue vista antes, como en Concepción.

"Si no hubiese sido por el trabajo de Fiscalía y Carabineros, que siempre estuvo apoyándome hasta el momento que me indicaron de Marianita, esto no hubiese sido posible. Así que les agradezco, lo único que queremos ahora como familia es estar con Mariana. Ella está muy bien, esa era la preocupación principal. Fueron muchos ojos los que ayudaron a buscar a mi hija", indicó.