Ex funcionario de la salud con síndrome post Covid fue desvinculado y hace una rifa para sobrevivir

El técnico en enfermería de nivel superior André Saravia, a través de un video que subió a Instagram, relató el duro momento que vive tras padecer síndrome post Covid-19 que lo imposibilita volver a trabajar a la UCI Covid del Hospital Higueras de Talcahuano, lugar donde salvando otras vidas se contagió.

El 2 de diciembre de 2020 dio positivo al coronavirus, en ese entonces aún no había vacuna, aún así el proceso lo superó y el pasado 4 de enero pudo volver a funciones, sin embargo, la sintomatología continúa hasta hoy.

El pasado 1 de julio, en medio de su rehabilitación, tuvo un quiebre clínico. "Las secuelas se agudizaron, me encuentro con problemas cardio pulmonares, disnea con muy poco esfuerzo, lagunas mentales, pérdida de memoria a corto plazo, perdí el olfato definitivamente, no huelo absolutamente nada, arrojo anosmia, problemas de salud mental que incluyen ansiedad y depresión", señala André.

Agrega que esta condición "me incapacita ejercer mis labores como tens y cualquier otro trabajo donde necesite movilidad, esto en otros paises se conoce como síndrome post covid".

Su condición laboral, desde 2016, es la de un trabajador destinado a distintas reparticiones a modalidad de contrata pero para realizar reemplazos. A 15 días de no estar en condiciones de volver a trabajar se enteró que el recinto no le renovó el contrato, estando con licencia.

"Me terminaron la contrata el 16 de julio, ya no tengo mucho que reclamar como funcionario público", señaló.

"El ISL me dijo que no me iba a pagar las licencias porque no tiene un empleador a quien remitir las licencias, ya que se me cortó la contrata, porque simplemente no se puede reemplazar al reemplazante, somos desechables. Dimos nuestras vidas por salvar otras y ahora necesito que el Estado me ayude", expuso.

Saravia hoy realiza una rifa para poder sobrevivir, y en ese proceso reflexiona que "tenemos que reclamar porque las instituciones se hagan cargo de nosotros porque nosotros no somos desechables. Todo por estar salvando vidas, por estar ayudando otras vidas perdí la calidad de vida de la mía".

"Soy joven, tengo 28 años y pareciera que orgánicamente tuviera 60 años", cerró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por André Saravia (@andresaravia)

Consultado el Hospital Las Higueras de Talcahuano, a través de su departamento de comunicaciones señalaron que no se referirán al tema.

Programa para este tipo de secuelas

El caso de André Saravia no es el único, sin embargo, el país no tiene una herramienta de apoyo para quienes se enciuentren en esta condición post Covid.

Gabriela Flores, presidenta de la Confederación Nacional de los Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), dijo que "de repente tomamos con liviandad que basta que los 14 días de reposo, aislamiento, pero posterior a esto la gran mayoría de los chilenos que han sido contagiados con Covid quedan con secuelas".

"Por eso nosotros los gremios del sector público estamos solicitando un programa financiado por el Ministerio de Salud para ir en ayuda tanto de los funcionarios como de los chilenos que han tenido contagio y quedan con las secuelas señaladas", cerró.