Familia de menor con parálisis cerebral acusa incumplimiento de prestaciones de la isapre Vida Tres

La Corte Suprema falló a favor de la familia de un niño con parálisis cerebral para que la isapre Vida Tres cumpliera con la prestación de hospitalización domiciliaria, sin embargo, los padres del menor, oriundos de Chiguayante, acusan que esto no ha sido cumplido.

Mauricio Lorens, de 11 años, tiene parálisis cerebral, cuyo diagnóstico médico determinó que el menor debe estar bajo monitoreo profesional en su hogar, debido a complicaciones en el sueño que ha presentado, entre ellas apnea, por lo que depende de una máquina llamada BiBap para poder descansar.

Los padres de Mauricio, Bernabé Lorens y Ximena Contreras, pidieron a la isapre Vida Tres la cobertura del servicio, la cual fue negada por la prestadora de salud privada, por lo que interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción, la cual falló a favor de la familia.

Sin embargo, posteriormente, la entidad privada decidió acudir a la Corte Suprema, cuya máxima instancia también falló a favor del menor.

La madre del menor acusó que pese a esta decisión, la isapre no ha acatado la orden, por lo que la familia ha debido costear este tratamiento por unos cuatro millones de pesos. "Las órtesis que él usa para evitar la deformación de sus pies también es costo nuestro, a raíz de distintos problemas que han surgido de salud ha tenido varias cirugías, él tiene una colostomía por donde salen sus deposiciones, y los insumos que se necesitan para eso también son costo nuestro; él tiene una gastrostomía por donde él se alimenta, también es costo nuestro", detalló.

VERSIÓN DE LA ISAPRE

A través de una declaración pública, la isapre lamentó "profundamente los inconvenientes y dificultades que ha debido enfrentar la familia de Mauricio en la demora para llevar a cabo su hospitalización domiciliaria" y aseguraron que están haciendo "todas las gestiones para agilizar" dicho tratamiento, por lo que se pusieron "en contacto con sus padres y estamos coordinando el proceso".

No obstante, el padre del menor cuestionó esta información y señaló que "me llamaron y me dijeron que yo estuviera atento a unos prestadores que nos iban a llamar, y nos llamó y ayer yo recibí un llamado de la isapre y me dice: efectivamente ya se determinó darle la hospitalización domiciliaria, y se van a poner en contacto con ustedes, pero yo no tengo nada por escrito, no ha venido nadie de quien nos va a dar el servicio, no ha venido a evaluar a nuestro hijo, sólo ha sido una comunicación telefónica".

"Tengo una carta formal de la isapre donde dice que a mí no me dieron el beneficio y esa carta formal hizo que yo recurriera a los tribunales de justicia", acotó.