Familia Randolph tras fallo de la Suprema: "No hay odio ni rencor; el objetivo es hacer justicia"

Después de 35 años la familia Randolph Segovia asegura que comenzó a cerrar el duelo que significó el asesinato, ahora acreditado por la justicia, de José Randolph, un joven estudiante que llegó a Concepción a estudiar Ingeniería Civil Mecánica a la Universidad de Concepción y el 26 de mayo de 1985 murió tras ser torturado por una pareja de carabineros luego de chocar la barrera de un retén policial.

La Corte Suprema rectificó la sentencia de tres años de pena remitida a cinco años y un día de cárcel efectiva para el entonces subteniente Mauricio Vera Cortesi y el teniente Jaime Barra Sánchez, acusados de torturar y simular el suicidio del joven,a quien obligaron a escribir una carta de despedida antes de, supuestamente, quitarse la vida.

José Randolph apareció muerto tras ser lanzado a un risco en la lejana playa Rocoto de Hualpén.

El caso recién pudo ser reabierto 12 años atrás, cuando Catina, su hermana, le dio valor a un set de recortes de prensa que su padre, Enrique Randolph, conservó hasta el día de su muerte. Él, sin superar la tristeza, se suicidó en 1990, a los 56 años. Misma decisión que tomó Elena Segovia, madre de José. en 1993.

Justicia terrenal

Tras conocer el dictamen que envía a la cárcel a los asesinos de su hermano, Catina cuenta que hoy "estamos muy tranquilos ahora con la resolución de la Corte Suprema para realmente hacer justicia en un caso emblemático que ocurrió hace 35 años y que estaba archivado esperando que algún día se pudiera lograr algo".

"Nos da esa sensación de haber logrado lo que mi padre no pudo y que como familia nos da la tranquilidad de quizás ir cerrando el duelo, porque la heridas van a estar ahí por siempre", agregó.

La muerte posterior de sus padres, dice, es "la continuación de la historia de asesinato de mi hermano: mis padres no pudieron resistir y finalmente se quitaron la vida".

Pacto de silencio

José Randolph era el menor de tres hermanos, no tenía militancia política y ese 26 de mayo de 1985 sufrió un accidente de tránsito. Chocó la reja de un cuartel policial frente al Club Hípico de Concepción. Un error involuntario que resultó ser fatal.

Catina Randoplh y su familia gestaron la reapertura del caso. Hubo una reconstitución de escena y allí sintió que algo se podría dar esta vez. Conversó con uno de los acusados: "Los vimos en la reconstitución de escena y estuve en conversación con Mauricio Vera y dentro de todo ellos insisten que no fueron, pero claramente sí, porque no hay otra persona que haya intervenido, ensañado, torturado y dado muerte a mi hermano".

Ella habla de un pacto de silencio: "Eso creo yo, porque no es posible que dos jóvenes de ese tiempo, con 22 y 23 años, hayan guardado silencio por tantos años. Es súper extraño. Pienso en una consciencia, que no haya algo que te diga habla, confiesa, porque al final la tienen igual. Ojalá algún día hablen".

Finalmente, Catina Randolph entregó un mensaje: "Siempre hemos querido rescatar, y lo hizo mi papá desde el comienzo, que aquí no hay odio ni rencor. El objetivo nuestro es hacer justicia terrenal, porque nosotros creemos en la justicia divina y por eso había que aplicarla aquí también. No hay rencor ni odio porque no va con nuestros valores".

El fallo establece una reparación económica de 240 millones de pesos que no fue perseguida por la familia: "Ningún dinero nos va a devolver a mi hermano ni a mis papás".