Familiares de ejecutados políticos exigen renuncia de intendente Ulloa tras supuesto saludo a Álvaro Corbalán

"Varios amigos se han excusado en no poder acompañarnos por fuerza mayor, entre ellos el ex diputado y actual intendente de la Octava Región, don Jorge Ulloa (UDI)", fue la frase con la que Silvia López, esposa de Álvaro Corbalán, ex jefe operativo de la CNI, citó a la autoridad en ejercicio en el lanzamiento del libro "Las Respuestas de Corbalán".

Aquello fue interpretado como un saludo por parte de la diputada Carmen Hertz (PC), quien solicitó, en primera instancia la destitución del Intendente del Biobío, según consignó La Tercera PM.

Cecilia Heyder, hija del ex capitán de ejército Osvaldo Heyder, ejecutado político en 1975, fue quien viralizó en redes sociales el registro y ella expuso a Cooperativa "¿Pero qué se puede esperar del Intendente Ulloa? cualquier cosa. Aclaremos que siempre ha duddado y reído de las víctimas de derechos humanos. No me extraña. Él debería dar la cara y un paso al costado porque una persona así no puede estar a cargo de algo y mandar un saludo públicamente a un chacal".

Consultada la Intendencia del Biobío al respecto, se indicó que Jorge Ulloa por esta jornada no hará declaraciones y se aseguró en un breve comunicado que "oficialmente desde comunicaciones de la intendencia regional negamos haber enviado un saludo, ni habernos comunicado con los editores o el autor del libro".