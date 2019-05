Familiares de reos en "huelga de hambre" protestaron en cárcel "El Manzano"

Un grupo de familiares de los internos que no están recibiendo alimentación fiscal en la cárcel "El Manzano 2" de Concepción realizaron una manifestación este lunes en las afueras del recinto penal.

Los parientes, principalmente sus parejas, protestaron con pancartas y barricadas en apoyo a los reos, que mantienen una huelga de ayuno a modo de rechazo a la modificación del Decreto de Ley 321, con la que se amplía el plazo del cumplimiento de la pena requerido para optar al derecho de libertad condicional.

"Con esta ley nueva, para postular a la libertad condicional están pidiendo mucho tiempo, y en realidad ellos no tienen ganas, están bajando los brazos (...) los estamos apoyando desde afuera porque ellos necesitan salir luego para reinsertarse en la sociedad", comentó una esposa que prefirió resguardar su identidad.

Familiares de reos que están en huelga de hambre en la cárcel El Manzano 2 por la Ley 321, que amplía el plazo para optar a libertad condicional, se manifiestan con barricadas afuera del penal. @Cooperativa pic.twitter.com/Muxy90W0yt — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) May 20, 2019

El abogado Juan Silva, quien representa a algunos de los internos, explicó que el cambio al Decreto de Ley "modifica el concepto que se tiene de derecho de libertad condicional que existía anteriormente en la legislación, y ahora lo transforma a beneficio, haciendo que sea resorte de la autoridad de turno concederlo o no, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos".

"Luego aumenta la cantidad de delitos en que se tendrían que cumplir ya no la mitad de la pena para el beneficio de libertad condicional, sino que dos tercios de la pena", complementó.

Principalmente, los huelguistas piden que la norma no sea retroactiva y sólo se aplique a quienes sean condenados posterior a su entrada en vigencia.

748 presos no están recibiendo alimentación fiscal

De acuerdo con Gendarmeria, hay un total de 748 presos que no están aceptando la alimentación fiscal. En lo efectivo, la protesta no es una huelga de hambre porque tendrían que consentir la situación por escrito.

Según detalló el director regional de Gendarmería, Diter Villarroel, "en el centro de cumplimiento penitenciario del Biobío, efectivamente existen internos que no están recibiendo alimentación fiscal".

"No es un proceso de huelga de hambre. Para cumplir con un proceso de huelga de hambre ellos tienen que cumplir ciertos requisitos, entre ellos, informar a través de un escrito su voluntad de no recibir alimentación. En este momento, específicamente se trata de internos que no están recibiendo alimentación fiscal en sus horarios de colación", explicó.

En ese sentido, los presos que se encuentran aplicando la medida de presión se pueden alimentar con cosas que lleven sus visitas o familiares.