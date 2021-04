Fenats y el 9% de aprobación de Piñera: "Está gobernando el segundo piso de La Moneda"

Un duro análisis realizó la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) frente al actual desempeño del Presidente Sebastián Piñera, luego de que la última encuesta CEP arrojara que el Mandatario registra solo un 9% de aprobación y un 74% de desaprobación.

Consultado por Cooperativa Regiones en Concepción, el presidente de la Fenats, Roberto Astudillo, dijo que "creo que en este momento el Presidente de la República no nos está representando. El Presidente no está gobernando, sino que está gobernando el segundo piso de La Moneda". La alusión es al grupo de asesores del Jefe de Estado, encabezado por el ex ministro Cristián Larroulet.

Marcha

La Fenats junto a otras agrupaciones gremiales del área de la salud y de la educación se plegaron este viernes a la movilización convocada por la CUT en Concepción, en la previa de un nuevo Día del Trabajo.

Al menos 50 personas llegaron hasta el frontis del Gobierno Regional del Biobío, donde un grupo de dirigentes ingresó una carta a nombre del intendente, Patricio Kunh, mostrando el actual escenario laboral de los sectores movilizados y del país en general.