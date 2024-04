Fiscalía pedirá la prisión preventiva de ex pareja de Camila Polizzi por incumplir arresto domiciliario

El Ministerio Público pedirá que lo que durante queda de investigación de la arista Lencería del Caso Convenios en el Gobierno Regional del Biobío, el coordinador del proyecto financiado con 250 millones de pesos a la Fundación En Ti, Sebastián Polanco, ex pareja de Camila Polizzi, se mantenga en prisión preventiva por incumplimiento reiterado de la medida cautelar de arresto domiciliario total.

Según consta en la carpeta judicial, Carabineros de Coronel, a cargo de controlar dicha medida, en al menos cuatro oportunidades no encontró al imputado en su domicilio, razón por la cual la Fiscalía solicitará el próximo 22 de abril la prisión preventiva.

En un breve escrito, la Fiscalía Regional del Biobío expuso que "en virtud del informe sobre el incumplimiento de la medida cautelar vigente, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantía que agende audiencia, precisamente, para pedir la prisión preventiva".

A raíz de esta situación, el Juzgado de Garantía de Concepción dio a lugar a la petición de revisar el cumplimiento o no de todos los imputados con arresto domiciliario total.

La resolución del juez Marcelo Bustos dice que "pídase cuenta a la Primera Comisaria de Carabineros de Concepción informe a este tribunal en el más breve plazo respecto de si los imputados Camila Alondra Polizzi Fonceca y Rodrigo Iván Martínez Fernández registran incumplimientos de las medidas cautelares decretadas en su contra, asimismo solicítese a la Cuarta Comisaria de Carabineros de Coronel informe si los imputados Sebastián Nicolás Polanco Torres, Diego Alejandro Polanco Torres y Simón Felipe Acuña Medina, registran incumplimientos de las medidas cautelares decretadas en su contra".

Acorde al historial de notificaciones, la policía notificó que el ex jefe de división de Desarrollo Social y Humano del Gore Biobío, Simón Acuña, y el ex administrador regional Rodrigo Martínez, no habían respondido a llamados, los que habrían sido justificados, sin embargo, se solicitó una actualización.