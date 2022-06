Formalizan a infantes de marina por muerte de Yordan Llempi: Fiscalía acusó que desobedecieron instrucciones

En el Juzgado de Garantía de Cañete comenzó este miércoles la audiencia de formalización contra el teniente segundo Luis Videla y cabo primero Ricardo Seguel, infantes de marina imputados por el Ministerio Público del delito de homicidio simple contra el comunero Yordan Llempi Machacán.

El joven, de 23 años, murió el 3 de noviembre de 2021 al recibir un impacto de bala en su casa, en la comuna de Cañete, que entonces se encontraba bajo estado de excepción constitucional de emergencia.

AHORA| Fiscalía formalizó al teniente IM 2do Luis Videla y cabo 1ero IM Ricardo Seguel por homicidio simple dl comunero Yordan Llempi en Cañete, bajo estado de excepción. Desobedecieron instrucción de no disparar a zonas vitales. Apuntó a 115 metros. @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) June 1, 2022

FISCALÍA DETALLÓ EL FATAL ATAQUE

Según lo detallado por la Fiscalía en esta audiencia, este hecho inició con la detención del hermano de la víctima fatal -sorprendido en un vehículo robado y con armamento- quien fue llevado hasta el fundo San Carlos, ubicado a un kilómetro de distancia de la casa del comunero.

En el sector, un grupo de sujetos intentó recuperar a esta persona, identificada como José Nicolás Llempi, enfrentándose a disparos con Carabineros y generando cortes de rutas con el derribamiento de árboles. Debido a esta situación, la policía uniformada solicitó el refuerzo de la Infantería de Marina.

Pese a esto, el relato expuesto por el Ministerio Público marca la diferencia en que la víctima no se encontraba en ese lugar, sino que en su casa junto a su cuñada, su madre y su padre, quienes -se detalló- al escuchar disparos cercanos a la vivienda y que estaban poniendo en riesgo sus vidas, buscan resguardo en una especie de bodega en la parte posterior de la casa.

Cuando salen de la casa, sin armamento por parte de la víctima ni ninguno de los que estaban en el lugar, Yordan Llempi recibe un impacto de fusil de guerra 5.56 disparado por el cabo primero Ricardo Seguel, quien obedece una instrucción de su superior el teniente segundo Luis Videla.

El problema se genera en que ambos tenían la instrucción previa de parte del capitán de fragata Gonzalo Cárcamo de disparar armas verdaderas pero no a zonas letales, algo que no se cumplió.

"Siendo uno de estos disparos efectuado por el cabo primero Ricardo Seguel, como se señaló de acuerdo a la orden que recibió de parte del teniente Luis Videla, el que impactó en el hombro izquierdo a Yordan Llempi Machacán, quien se encontraba en el patio del predio", puntualizó el fiscal para causas de Derechos Humanos, Nelson Vigueras.

En el transcurso de la audencia, la Fiscalía ha revelado una gran cantidad de videos, entre ellos, uno en que Videla le da la orden a Seguel de efectuar el disparo.

"Seguel, dispárale al paradero de cemento, dispárale conch... Al paradero, we... al de la izquierda, al de cemento, dispárale a la we... aunque no haya nadie, dispárale, con todo, tiéndete, vamos mi perro. ¿Chocó? Otro. Bien, bien, bien; otro", es parte de lo señalado en el registro.

PARLAMENTARIOS DE OPOSICIÓN CRITICARON LA FORMALIZACIÓN

Esta formalización ha sido cuestionada por parte de parlamentarios de oposición, entre ellos el diputado UDI Sergio Bobadilla, quien señaló que "sorprende la eficacia con que actúa el Ministerio Público cuando se trata de perseguir a funcionarios de la Armada que se han tenido que defender producto del ataque de los terroristas".

"No ocurre lo mismo contra aquellos que saquean, queman y asesinan en la provincia de Arauco y La Araucanía", puntualizó el parlamentario.

En respuesta a esto, la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, afirmó que "lo que estamos viendo respecto de esto es a las instituciones funcionando de manera seria, de manera responsable y cumpliendo el rol que deben cumplir".

"La Fiscalía dio esta orden de detención en el marco de una investigación, y eso es como debe ocurrir", destacó la autoridad regional.

Ante la extensa presentación de la Fiscalía y el evidente cansancio de los intervinientes, el juez de garantía, Cristian Rosenberg, suspendió hasta este jueves la audiencia de formalización.

"Se continuará con el desarrollo el día de mañana a las 14:30 horas", dijo el magistrado.