Formalizan por parricidio frustrado a hombre acusado de patear en la cabeza a hijo de un año

El Juzgado de Garantía de Cañete formaliza este martes a un hombre de 27 años acusado del delito de parricidio frustrado, tras haber propinado una patada en la cabeza a su hijo de un año.

El hecho ocurrió este lunes en el marco de una hecho de violencia intrafamiliar, cuando motivado por los celos, atacó a su pareja y a su hijo.

El fiscal Danilo Ramos relató que el hombre "agredió y maltrató a su pareja sentimental, con la cual además tiene un hijo en común, lo que realizó con golpes de pie y puño en el cuerpo, acciones que ejecuta estando dicho hijo, de un año y cuatro meses de vida, el cual recibió a la altura de su cabeza directamente una patada por parte de Celedón Cid, acción de carácter homicida, considerando las características y condiciones propias del menor, su menor envergadura respecto del agresor y la imposibilidad absoluta de ofrecer cualquier tipo de resistencia u oposición".

Sobre la situación de salud del menor, Claudio Baeza, director del Hospital Regional de Concepción, detalló que "es un lactante con una contusión cerebral, con compromiso de conciencia importante, llega a nuestra unidad de cuidado intensivo, es recibido por el equipo clínico. Actualmente está en buenas condiciones, tuvo una evaluación neurológica bastante favorable, sin necesidad de resolución quirúrgica".

"Ha mostrado una buena respuesta a las indicaciones clínicas y está en buenas condiciones hoy día", valoró.

El delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, manifestó que "lo primero que le solicité durante la jornada de ayer fue a la seremi de Mujer, en conjunto con Sernameg, entregar toda la cobertura a la madre del pequeño, esto ya se está realizando, se está entregando toda la asesoría jurídica también necesaria para la presentación de acciones legales".

"Tiene que operar toda la institucionalidad del Estado, las acciones legales claras y contundentes por parte del Estado en esta materia. He pedido al Ministerio de Seguridad Pública que analice los antecedentes para la presentación de acciones legales. Creemos que aquí tiene que haber señales muy claras por parte del Estado", agregó.