Gobernador acusa "inacción del Estado" ante violencia en el Biobío: "Estamos en el peor de los mundos"

El gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, deploró la gestión del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en la macrozona sur, sobre todo tras la serie de hechos de violencia, principalmente ataques incendiarios, que se registraron la última jornada en la Provincia de Arauco.

"Hay una situación de permanente temor en las personas por inacción del Estado, no están haciéndose políticas públicas no hay diálogo, no hay acompañamiento a las personas, y por otro lado, tampoco la acción de control punitiva de los delitos está ejerciéndose", sostuvo la autoridad.

"Estamos en el peor de los mundos", expresó, acusando que "no hay acción del Ministerio del Interior, eso es impresentable".

Por ello, llamó a la Cámara de Diputados y Diputados que interpele al titular del Interior, Rodrigo Delgado.

"Así como en otras partes de Chile se está interpelando por el problema migratorio, tanto el ministro y el subsecretario (Juan Francisco Galli) deben ser interpelados porque no está funcionando el Ministerio del Interior para dar seguridad a las personas que viven en la parte sur del Biobío", planteó Díaz.

En paralelo, camioneros protestan nuevamente este jueves ante los actos violentos que los afectan. Esta jornada han decidido interrumpir el tránsito en las rutas estructurales interiores de la Provincia de Concepción, generando atochamientos en las rutas 160 y de la Madera.

Además, hay llamados para que otro grupo se movilice al peaje Agua Amarilla en la Autopista del Itata.