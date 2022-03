Gobernador del Biobío responsabilizó a consejero regional por agresión sufrida en reunión

El gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, responsabilizó directamente al consejero regional Javier Sandoval (Partido Igualdad) por el ataque sufrido en una reunión en la que recibió un botellazo con agua por parte de una activista contraria a la instalación de la central hidroeléctrica de pasada Rucalhue, en Quilaco.

Para Díaz "lo que pasó ayer es grave". Insistió en que él no ejercerá acciones legales, ya que "el Ministerio Público tendrá que determinar lo que corresponda. Lo que es público y notorio es que esta persona hace bastante tiempo viene generando acusaciones falsas, tergiversando atribuciones, inventa problemas y ha generado una escalada de violencia, un intento de asesinato de mi imagen, y lo hago personalmente responsable, por cualquier tipo de agresión o daño que pueda sufrir".

"Él tiene un comportamiento más parecido a Hitler que a un demócrata", añadió.

"Hago responsable de lo que me pase al consejero regional Javier Sandoval" dijo el gobernador Rodrigo Díaz tras recibir una botella con agua ayer por parte de activista contra la central Rucalhue @Cooperativa pic.twitter.com/HkPcwSYrcK — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) March 15, 2022

Tras conocerse lo ocurrido, múltiples personalidades manfestaron el apoyo hacia el gobernador Díaz, incluso 26 de los 28 consejeros regionales firmaron una declaración repudiando lo ocurrido.

La versión de Sandoval

El aludido core Javier Sandoval, apuntado como uno de los que forzaron la reunión que no estaba en agenda, dijo que "no tengo responsabilidad por esto. Me parece que está en el mal manejo de una reunión, en los antecedentes que llevan a esta situación y en el silencio que mantuvo el gobernador respecto de su compromiso, en septiembre de vincularse con estas comunidades a raíz de la consulta pública que se hizo en Quilaco, cosa que no ocurrió durante cuatro meses".

Respecto de la acusación, expuso que "me parece bastante peregrino relacionar esto con la situación que me está acusando en este momento, toda vez que fuimos invitados a una reunión donde estuvimos presentes cuatro consejeros y fui uno de los que no intervino en el desarrollo de la reunión".

Sobre la opción de enfrentar una acusación en la comisión de ética, aseguró que está disponible para responder por todo lo que se le cuestione.