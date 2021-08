Gobernador del Biobío se reunió con constituyentes para abordar violencia en la macrozona sur

El gobernador Biobío, Rodrigo Díaz, se reunió con nueve constituyentes de la región con el fin de mostrar su apoyo a la labor del órgano constituyente, con miras a la descentralización del país y a buscar solución a la violencia que se vive en la zona.

Respecto a la salida del conflicto en La Araucanía, la constituyente Amaya Álvez (en cupo RD) señaló que la "Convención Constitucional ha estado pensando al Chile del mañana, yo creo que esto se traduce en eso. Evidentemente en Chile hay situaciones de conflicto, hay situaciones reales, problemas sociales, estructurales, jurídicos y creo que parte del trabajo de la convención es pensar de qué manera eso se puede abordar desde la creación de la nueva norma constitucional hacia el futuro".

Asimismo, Loreto Vidal (Lista del Pueblo) señaló que "desde la Convención estamos creando, de alguna manera, todo aquello que nos sirva para el hoy y para el futuro. Me parece que nosotros podemos tener opiniones individuales respecto a las miradas que podemos tener, no obstante no nos compete a nosotros poder intervenir o hacer propuesta. Hay actores que están habilitados para aquello".

En tanto, Javier Fuchslocher (independiente) señaló que "vamos por un camino del diálogo, por un camino de los acuerdos, crear un estado plurinacional que tenga cabida para todos y esto también tiene que verse reflejado en los territorios. La voluntad de los convencionales, en sentar estas bases también tiene que tener eco en las poblaciones de encontrar caminos que les lleven a la paz, a los acuerdos".

La constituyente Paulina Veloso (RN), en tanto, indicó que "dentro de la convención coexisten dos visiones y dos posturas claras, una que está por no sancionar la violencia que se vive en la macrozona sur y estamos otros que calificamos esto derechamente como terrorismo y lo calificamos de esa forma porque lo vivimos".

"Esa sensación de inseguridad y de pensar si es que vas a llegar con vida devuelta a tu casa es una constante", cerró.

GOBERNADOR EMPLAZA A LAS AUTORIDADES

En tanto, el gobernador regional de Biobío, Rodrigo Díaz, enfatizó que las autoridades a cargo del orden público "no ven" los hechos de violencia que ocurren en la zona.

"Son muchísimos casos de violencia que existen en ese territorio, si alguien no ve eso, es realmente preocupante. Esa persona que no ve está a cargo del orden y la seguridad pública del país... No solo están ocurriendo estos hechos acá", fustigó la autoridad regional.

"Tenemos un problema gravísimo que afecta a la democracia en conjunto -enfatizó- Para mí terrorismo consiste en hacer uso de la fuerza, quemar a las personas, dispararle a alguien que se va arrancando. Si eso no es terrorismo, yo tengo a lo mejor un problema de comprensión".